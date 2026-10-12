Syreny alarmowe zawyją w tym tygodniu na Mazowszu. To tylko ćwiczenia. Fot. Boegis99 / Shutterstock

Od dziś (12 października) do piątku (16 października) na Mazowszu mogą wyć syreny alarmowe, a alert RCB dotarł już do telefonów mieszkańców. W Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim syreny sprawdzą jeszcze dziś, przez 8,5 godziny. Sygnał ćwiczebny ma jedną cechę, po której łatwo go odróżnić od prawdziwego alarmu.

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Ćwiczenia Syrena-26 mają potrwa pięć dni. Pierwsza próba odbyła się w Warszawie dziś po godz. 9:00. Jak wynika z komunikatu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, testowy sygnał to ciągły dźwięk trwający 1 minutę. Prawdziwy alarm brzmi inaczej, bo ogłasza się go 3-minutowym dźwiękiem modulowanym, a odwołuje 3-minutowym dźwiękiem jednostajnym.

Syreny alarmowe na Mazowszu. To tylko ćwiczenia

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań" – czytamy w komunikacie urzędu. Tę samą prośbę mieli alert RCB, który kończy się słowami "Zachowaj spokój". Sygnały mają sprawdzić działanie systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz wewnętrzne procedury reagowania.

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Wałbrzych ma własny test. Alert RCB wysłany w niedzielę (11 października) do mieszkańców miasta i powiatu wałbrzyskiego (woj. dolnośląskie) zapowiadał trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren w godz. 8:00-16:30.

Podobnie było w grudniu 2025 roku, gdy w czasie ćwiczeń Syrena-25 pisaliśmy, że syreny alarmowe wyją od rana. Więcej o sygnałach i zachowaniu w sytuacjach kryzysowych jest w Poradniku Bezpieczeństwa.

Syreny w Warszawie wzbudziły emocje w sieci

Pierwszy test w stolicy szybko trafił na X, a reakcje były skrajne. Część internautów potraktowała go z humorem. "Wstałem, ale co to za wstanie, jak cię budzą syreny" – ironizuje jeden z nich.

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Inni są wyraźnie wkurzeni. "Kilka minut uciążliwego wycia, świdrującego w głowie, pracować nie można. Rozumiem, że po prostu trzeba wzmacniać nastrój ogólnej grozy" – pisze publicysta Łukasz Warzecha.

Pojawiają się też zarzuty o sens samych ćwiczeń. "Testują syreny. Oczywiście tylko je. Bo nie ćwiczą ewakuacji, mobilizacji, nie weryfikują stanu punktów schronienia" – argumentuje użytkownik X. A kolejny przewiduje najgorsze: "Jak kiedyś te syreny będą faktycznie potrzebne, to nikt nie zareaguje!".

Czy takie testy są potrzebne? Tak, bo z syreną jest jak z próbną ewakuacją. Nikt jej nie lubi, ale lepiej sprawdzić, czy działa, zanim przyjdzie realne zagrożenie. Pod koniec lipca, gdy syreny zawyły nad Lubelszczyzną, mieszkańcy nie dostali alertu RCB, a ze snu wyrwał ich właśnie dźwięk alarmu.

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Jak brzmią prawdziwe sygnały alarmowe i co robić po ich usłyszeniu?

Oprócz sygnału ogłaszającego i odwołującego alarm jest jeszcze trzeci, dla strażaków (trzykrotnie powtarzany, wzrastający i opadający dźwięk z 30-sekundowymi przerwami). Po usłyszeniu prawdziwego alarmu trzeba zachować spokój i szukać oficjalnych informacji.

"Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami" – wskazuje MSWiA. Warto też sprawdzić, gdzie są domownicy, i ich ostrzec.