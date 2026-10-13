Selma Blair aresztowana po awanturze w samolocie. Nieuleczalna choroba wywróciła jej życie do góry nogami Fot. Shutterstock

Selma Blair została aresztowana na lotnisku w Nowym Jorku po tym, jak miała zaatakować dwóch członków załogi na pokładzie samolotu linii Delta Air Lines. Postawiono jej dwa federalne zarzuty. Aktorka znana z "Legalnej blondynki" i "Szkoły uwodzenia" od lat choruje na poważną chorobę. Rzecznik gwiazdy tłumaczył, że jego klientka miała "nagły problem medyczny".

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W niedzielę (11 października) Selma Blair została aresztowana na lotnisku im. Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku. Amerykańska aktorka miała uderzyć jedną ze stewardes, a drugą ugryźć. Podczas lotu próbowała również otwierać drzwi samolotu.

Selma Blair aresztowana po incydencie na pokładzie samolotu

Po wylądowaniu agresywną pasażerkę zatrzymała policja, która następnie przekazała sprawę agentom FBI odpowiedzialnym za badanie wszystkich napaści na pokładach samolotów. Zarówno celebrytkę, jak i poszkodowanych członków załogi przewieziono do pobliskiego szpitala.

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W sądzie w Queens gwieździe postawiono dwa zarzuty napaści drugiego stopnia – w podróży z lotniska do Jamaica Hospital Medical Center Blair miała wielokrotnie kopnąć funkcjonariusza policji w głowę i tułów, a pielęgniarce zadać bolesny cios w klatkę piersiową. Aktorka nie przyznała się do winy. Opuściła areszt po wpłaceniu kaucji. W styczniu czeka ją ponowna wizyta w sądzie. Grozi jej od dwóch do siedmiu lat pozbawienia wolności. Konsekwencje incydentów w powietrzu bywają też finansowe – australijski pasażer, który zakłócał porządek na pokładzie samolotu, teraz musi oddać pieniądze za paliwo.

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Na co choruje Selma Blair? W 2018 roku zdiagnozowano u niej ciężką chorobę

Amerykańskie czasopismo "The Hollywood Reporter" otrzymało oświadczenie rzecznika Selmy Blair. "Selma miała nagły problem medyczny, który doprowadził do zarzucanego jej zachowania. Po wylądowaniu otrzymała natychmiastową pomoc medyczną. Jej stan jest stabilny" – przekazał pełnomocnik gwiazdy "Szkoły uwodzenia", "Legalnej blondynki" i "Hellboya". W Sądzie Karnym w Queens obrońcy tłumaczyli incydent z udziałem gwiazdy m.in. tym, że spędziła wiele wyczerpujących godzin na planie zdjęciowych i nie zażyła przepisanych jej leków.

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Przypomnijmy, że w 2018 roku u Selmy Blair zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. "Od dzieciństwa cierpiałem na objawy, które pojawiały się i znikały. Gorączka, infekcje dróg moczowych, ból nerwów i drętwienie, depresja. Objawy, które próbowałem stłumić alkoholem, ale efekt był tymczasowy. Objawy, które z czasem tylko się nasilały. Około 2008 roku zacząłem tracić czucie w nogach" – opisała we fragmencie swoich wspomnień "Mean Baby: A Memoir of Growing Up", które opublikowano na łamach brytyjskiego dziennika "The Guardian".

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) to choroba neurologiczna ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) o przewlekłym przebiegu. Nazwa pochodzi od "rozsiania" zaburzeń przewodzenia w obrębie ciała, spowodowanych wieloogniskowym (w różnych obszarach OUN) uszkodzeniem komórek nerwowych. Choć to schorzenie nieuleczalne, stwardnienie rozsiane nie musi oznaczać poruszania się na wózku inwalidzkim.

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Wśród objawów neurologicznych osób cierpiących na SM można wymienić m.in. problemy z widzeniem, niedowład kończyn, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, nerwobóle oraz problemy z mową. U niektórych pacjentów uszkodzenia w obszarze mózgu mogą prowadzić też do problemów z kontrolowaniem emocji.

"Kiedy zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane, moje życie w końcu znacząco się zmieniło. Stałem się swego rodzaju twarzą tej choroby; orędowniczką czegoś, co jest dla mnie ważne. Chociaż nigdy nie myślałem, że będę odgrywał taką rolę, stała się tym, kim teraz jestem. Społeczność ludzi, których znalazłam i którzy znaleźli mnie, dała mi pocieszenie" – przyznała w autobiografii Blair. Z tą samą chorobą zmaga się przyjaciółka Blair. Aktorka Christina Applegate ma stwardnienie rozsiane i 30 zmian w mózgu.