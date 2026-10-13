W Pepco pojawiła się nowa oferta kurtek zimowych dla dzieci. Fot. Shutterstock.com

W Pepco pojawiła się szeroka oferta zimowych kurtek dla dzieci. Wśród dostępnych modeli mamy do wyboru zarówno te najbardziej klasyczne, jak i kolorowe z uroczymi detalami. Każdy powinien więc znaleźć coś dla siebie, a ceny zaczynają się już od 60 zł.

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Poranki i wieczory potrafią już przyprawić o gęsią skórkę z zimna, a niedługo zaczną się też prawdopodobnie pierwsze przymrozki. Dlatego jest to idealny moment, aby zaopatrzyć się w porządną i ciepłą kurtkę dla swojego dziecka, bo ta zeszłoroczna może już zresztą nie pasować.

Jak wiadomo, pociechy rosną w błyskawicznym tempie i ciągła konieczność odświeżania ich garderoby często wiąże się ze sporymi wydatkami. Tym bardziej, jeżeli do ubrania mamy więcej niż jedno dziecko. Właśnie dlatego rodziców może zainteresować nowa oferta Pepco, w której pojawiło się sporo zimowych kurtek dziecięcych w przystępnych cenach na każdą kieszeń.

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Klasyczne modele kurtek zimowych dla dziewczynek i chłopców

Jeżeli chodzi o klasyczne modele, w ofercie Pepco zwraca uwagę ocieplana kurtka dziewczęca w beżowym kolorze. Posiada ona prosty krój oraz tradycyjne pikowanie. Została wyposażona w kaptur, zapięcie na suwak oraz kieszenie po bokach. Jej cena wynosi 65 zł, a model jest dostępny w rozmiarach od 9 do 15.

Kurtka zimowa z Pepco Fot. pepco.pl

Kolejną propozycją jest czarna, dziewczęca kurtka ocieplana o dłuższym kroju. To klasyczny, pikowany fason z kapturem. Posiada zapięcie na suwak, które dodatkowo osłonięto listwą z zatrzaskami. Ten wariant kosztuje 85 zł, a dostępne rozmiary to przedział od 134 do 170.

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Kurtka zimowa z Pepco Fot. pepco.pl

W asortymencie dla chłopców dostępna jest zimowa kurtka typu parka w kolorze granatowym. Została wykonana z gładkiego materiału, posiada kaptur oraz zapięcie osłonięte listwą. Model ten charakteryzuje się dłuższym krojem i jest wyposażony w cztery kieszenie. Kosztuje 65 zł i można go kupić w rozmiarach od 104 do 134.

Kurtka zimowa z Pepco Fot. pepco.pl

Inną prostą opcją jest czarna zimowa kurtka chłopięca z niewielką naszywką. Jest to ocieplany, pikowany model o klasycznym kroju, z kapturem, zapięciem na suwak i bocznymi kieszeniami. Cena tej kurtki wynosi 60 zł, również przy rozmiarach od 104 do 134.

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Zimowa kurtka z Pepco Fot. pepco.pl

Kolorowe kurtki dziecięce na zimę z ciekawymi motywami i wzorami

Osobom szukającym odzieży w nieco żywszych barwach i z urozmaiceniami może przypaść do gustu różowa zimowa kurtka dziewczęca. Model ten wyróżniają kieszenie w kształcie serduszek, które posiadają miękkie, futerkowe wykończenie. Kurtka ma pikowaną fakturę, kaptur oraz dłuższy fason. Kosztuje 60 zł, a dostępne rozmiary mieszczą się w przedziale od 104 do 134.

Kurtka zimowa z Pepco Fot. pepco.pl

Innym wyborem może być dziewczęca kurtka zimowa w modnym, śliwkowym kolorze. Posiada pikowane przeszycia, kaptur oraz zapięcie na suwak. Oprócz samej barwy, jej cechą charakterystyczną jest połyskująca powierzchnia materiału. Cena to 70 zł, a rozmiary zaczynają się od 104 do 134.

Zimowa kurtka z Pepco Fot. pepco.pl

W dziale chłopięcym, z myślą o młodych fanach bajek, wprowadzono zimową kurtkę z nadrukiem Spider-Mana. Ma ona prosty krój, pikowanie, kaptur i zapinana jest na suwak. Ten ocieplany fason wyceniono na 60 zł w rozmiarach od 104 do 134.

Zimowa kurtka z Pepco Fot. pepco.pl

Z kolei dla fanów sportu przygotowano zimową kurtkę chłopięcą z motywem klubu piłkarskiego FC Barcelona. Model posiada prosty krój, pikowaną strukturę, kaptur, zapięcie na suwak oraz kieszenie po bokach. Jest ocieplany, kosztuje 70 zł, a rozmiary mieszczą się w przedziale od 3/4 do 8/9.

Zimowa kurtka z Pepco Fot. pepco.pl

Na co zwrócić uwagę przed zakupem kurtki zimowej dla dziecka?

Ceny w nowej kolekcji Pepco zachęcają do zakupów, co stanowi istotny aspekt, zwłaszcza gdy trzeba skompletować zimową garderobę dla kilkorga dzieci. Warto jednak pamiętać, że sam wygląd ubrań nie przesądza o ich odporności na mrozy. Podczas zakupów należy dokładnie sprawdzić materiał zewnętrzny oraz grubość zastosowanego ocieplenia w zimowej kurtce.

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