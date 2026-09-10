Pepco ma futrzaną kurtkę za 80 zł w sam raz na nadchodzące zimne dni Fot. DCODE MEDIA/Shutterstock

Jesień nadchodzi już wielkimi krokami, co może oznaczać tylko jedno – wymianę garderoby. W Pepco znajdziemy teraz puszystą kurtkę ze sztucznego futerka, w sam raz właśnie na chłodniejsze wieczory. Jej cena, wygląd i kolory z pewnością skuszą niejednego klienta.

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Sklepy jak co roku ruszyły już ze swoimi nowymi propozycjami odzieży specjalnie na chłodniejsze dni. Jest w czym wybierać, a jeżeli nie chcemy stracić wszystkich oszczędności na jesienne zakupy, Pepco wychodzi ze swoimi propozycjami, które nie zdemolują nam portfela. Niedawno informowaliśmy już w naTemat, że Pepco sprzedaje kultową kurtkę za 45 zł, a także modny różowy dres za 60 zł. Teraz w dyskoncie można wyhaczyć też puszystą kurtkę w dwóch uniwersalnych wariantach kolorystycznych, pasujących do każdej stylizacji.

Jesienne kurtki damskie z Pepco. Ten puszysty model ma całe rzesze fanów

Pepco posiada w swoim asortymencie aktualnie dwie jesienne kurtki damskie ze sztucznego futerka, w sam raz na nadchodzące chłodniejsze wieczory i poranki. Obie kosztują zaledwie 80 zł, co jest naprawdę uczciwą ceną w stosunku do innych sklepów, gdzie za podobne modele trzeba zapłacić nierzadko ponad 200 zł. Można więc w ten sposób przyoszczędzić i wydać więcej na ciepłe warstwy podstawowe, typu wełniany sweter, na które idealnie dopasuje się później futrzasta kurtka z Pepco. Jest to też świetna opcja dla osób robiących świadome zakupy i rezygnujących z prawdziwych zwierzęcych futer i skór, ponieważ zastosowany tu materiał jest sztuczny.

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Pierwszy z wariantów dostępny jest w kolorze czarnym. Ten uniwersalny wybór pasuje do wszystkiego i z tego też powodu posiada największe grono miłośników. W tej wersji sztuczne futerko ma strukturę baranka, co zapewnia nam przyjemne otulenie i duży komfort podczas noszenia. Kurtka ma prosty fason, zapinana jest na długi suwak i – co najważniejsze – posiada kaptur, który ochroni przed wiatrem i deszczem.

Drugi wariant to model w odcieniu kremowego beżu. W tym przypadku faktura sztucznego futerka bardziej przypomina już prawdziwe futro, pozostając tak samo miękka i przyjemna w dotyku. Kurtka również ma prosty krój, zamek na całej długości i kaptur ochraniający przed zimnem. Długie rękawy pozwalają się w niej wygodnie "ukryć". Ten wariant kolorystyczny idealnie wpisuje się z kolei w typowo jesienne stylizacje bazujące na brązach i beżach. Skutecznie rozjaśnia też garderobę zdominowaną często przez ciemne kolory.

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Obie propozycje kurtek są więc bardzo praktyczne, a w zimne dni, kiedy potrzebujemy puszystego otulenia, mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Pepco w Polsce. Rozwój sieci i stylu "Pepco glamour"

Pepco funkcjonuje na polskim rynku od 1999 roku i przez ponad dwie dekady rozwinęło sieć liczącą obecnie ponad 1400 sklepów w całym kraju. Główny filar asortymentu stanowi niedroga odzież oraz budżetowe dodatki do wyposażenia wnętrz. Statystycznie co trzeci Polak robi tam zakupy, co pozwoliło marce skutecznie konkurować z globalnymi gigantami handlowymi. Z biegiem lat wokół sieci wykształcił się wręcz swoisty styl dekoratorski.

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Już w 2020 roku w naTemat pisaliśmy, że Pepco stało się dla wielu rodaków niczym nowa IKEA. Niskie ceny często wybaczają pewne niedociągnięcia jakościowe, a zakupowe okazje pozwalają klientom w prosty sposób odwzorowywać trendy znane z mediów społecznościowych. "Designerski w kontekście Pepco nie znaczy dobrze zaprojektowany, ale raczej nowoczesny i podobny do tego, co widzieliśmy już setki razy" – zauważała w swoim artykule Helena Łygas.

Z kolei o zjawisku potocznie nazywanym "Pepco glamour" wspominał dziennikarz naTemat Bartosz Godziński. "To potoczna nazwa stylu urządzania mieszkań z iście bizantyjskim przepychem, ale okraszone sztucznym złotem. Jeśli taki styl nam się podoba i chcemy mieć tak urządzone mieszkanie, to nikomu nic do tego. Sam kupuję mnóstwo rzeczy w Pepco, więc nie mnie oceniać. Gorzej, gdy tak przeładowany lokal trafia na rynek jako luksusowy apartament, a influencerki próbują nam wciskać różne wnętrzarskie hity" – zwracał uwagę autor.