Akcesoria z Action ułatwiają gotowanie i pieczenie w air fryerze Fot. Shutterstock.com

Air fryer to zdecydowanie jeden z ulubionych sprzętów Polaków, który znajdziemy już w niemal każdej kuchni. Przejrzeliśmy ofertę Action i okazuje się, że można zaopatrzyć się tam w całkiem pokaźny zestaw niedrogich akcesoriów, które ułatwią codzienne gotowanie i pieczenie we frytkownicy beztłuszczowej.

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Air fryer to bez wątpienia kuchenny sprzęt XXI wieku. Zrobił on wielką furorę dzięki łatwości w obsłudze, wygodzie oraz ogromie możliwości. Poza standardowym smażeniem można w nim przygotowywać wiele innych potraw, a co najważniejsze – znacząco zredukować w nich ilość tłuszczu. A codzienne gotowanie da się ułatwić sobie jeszcze bardziej, dzięki niektórym akcesoriom dedykowanym specjalnie temu sprzętowi. Sporo z nich można znaleźć w Action, w całkiem atrakcyjnych cenach.

Foremki do pieczenia i kosze z przegródką do air fryera w Action

Wraz z nadejściem jesieni coraz bardziej kuszą nas cynamonki i inne domowe wypieki. A najlepiej, jeśli da się je zrobić szybko i prosto, czyli po prostu w air fryerze. Przepisów na takie słodkości nie brakuje, a w Action można ułatwić sobie sprawę i kupić niezbędniki do air fryera.

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W ofercie sklepu właśnie pojawiły się foremki do frytkownicy beztłuszczowej Löwenthal. W zestawie znajdziemy 4 sztuki małych, silikonowych foremek wielokrotnego użytku. Można je wykorzystać czy do babeczek, czy do pieczonej owsianki, czy do czegokolwiek sobie zapragniemy. Mają nieprzywierającą powłokę, dodatkowe uchwyty do łatwego wyciągania i bez problemu można je myć w zmywarce. Oprócz air fryera nadają się również do użytku w piekarniku oraz kuchence mikrofalowej. Są dostępne w dwóch kolorach: czarnym i szarym, a ich aktualna cena wynosi 7,95 zł.

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Gadżety do air fryera z Action Fot. action.com

W nowościach pojawiła się także silikonowa forma do pieczenia Löwenthal. Produkt ten również bez problemu mieści się do frytkownicy i posiada wydzielone miejsce na cztery wypieki. Forma również jest wykonana z nieprzywierającej powłoki, ma praktyczne uchwyty, można ją myć w zmywarce i nadaje się do piekarnika oraz mikrofali. Dostępna jest w kolorach czarnym i szarym, a kosztuje 3,99 zł.

Gadżety do air fryera z Action Fot. action.com

Asortyment uzupełnia kosz do frytkownicy beztłuszczowej Löwenthal. Wyróżnia go wyjmowana przegródka, dzięki której w jednym czasie da się przygotowywać dwie różne potrawy. Kosz cechuje się odpornością na temperatury do 230 stopni Celsjusza, a producent zapewnia, że częściowo wychwytuje on tłuszcz, przez co sam air fryer nie brudzi się tak szybko. Kosztuje 12,95 zł i można go kupić w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym oraz czerwonym.

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Gadżety do air fryera z Action Fot. action.com

Papier do pieczenia i sam air fryer XL z Action

Jeżeli nie interesują nas foremki wielorazowego użytku, w ofercie Action dostępny jest też specjalny papier do pieczenia, który pasuje do air fryera. Do wyboru są m.in. okrągłe wkładki o średnicy 23 cm. W opakowaniu za 6,84 zł znajduje się 50 sztuk, a materiał jest odporny na temperaturę do 220 stopni Celsjusza. Drugą opcją są wkładki kwadratowe o wymiarach 19,5 x 19,5 cm z żaroodpornością do 200 stopni. W tym przypadku w jednym opakowaniu również znajdziemy 50 sztuk, a cena pozostaje taka sama – 6,84 zł. Dzięki jednorazowym wkładkom urządzenie nie brudzi się podczas smażenia, a cały tłuszcz zatrzymuje się na papierze.

Dla osób, które dopiero chcą rozpocząć przygodę z tym sprzętem, w Action można kupić także samego air fryera XL, o którym pisaliśmy już w naTemat, kiedy znajdował się na sporej promocji. Aktualnie sprzęt kosztuje 194,74 zł. Urządzenie dysponuje mocą 1500 W oraz koszem o pojemności 5 litrów. Posiada osiem gotowych programów do przyrządzania posiłków, a jego ruchome części można bezpiecznie myć w zmywarce. Według zapewnień producenta jednorazowy wsad wynosi do 1,3 kg, co wystarcza na przygotowanie porcji nawet dla sześciu osób. Wbudowany minutnik można ustawić do 60 minut, a na całe urządzenie przewidziano 3 lata gwarancji.