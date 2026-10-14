Leo Messi zamówił 27-metrowy katamaran. Powstaje w ZEA, choć stocznia wywodzi się z Gdańska Fot. www.facebook.com/Sunreefluxurycatamarans, Alizada Images / Shutterstock

Leo Messi zamówił 27-metrowy jacht z dwoma silnikami po 1000 KM każdy. Stocznia, która go zbuduje, zaczynała w Gdańsku. Katamaran Argentyńczyka powstaje jednak zupełnie gdzie indziej.

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Jak wynika z wpisu Sunreef Yachts na Facebooku, piłkarz wybrał katamaran ULTIMA 88 (jacht na dwóch kadłubach), a gotowy jacht trafi do floty MiM Ocean z bazą na Balearach. Producent zapowiada, że jednostka ma oferować gościom "wyjątkowe przeżycia na morzu". Trojmiasto.pl podaje, że buduje ją zakład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jacht Messiego z Gdańska? Nie do końca

Sunreef Yachts założył w 2002 roku Francuz Francis Lapp, na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Już rok później stocznia zwodowała model Sunreef 74, uznawany za pierwszy pełnomorski luksusowy katamaran z flybridge’em (dodatkowym górnym pokładem wypoczynkowym). Polskie stocznie od dawna budują z rozmachem, a kilogram nowego statku z polskiej stoczni kosztuje tyle, co kilogram nowego mercedesa.

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Obecnie firma produkuje w Gdańsku i w Ras Al Khaimah w ZEA. Ten drugi zakład, otwarty oficjalnie w 2024 roku, odpowiada m.in. za serię ULTIMA, więc to tam powstaje jacht Messiego. Wartości kontraktu ani terminu przekazania jednostki producent nie ujawnił.

Co znajdzie się na pokładzie ULTIMA 88?

Według Trojmiasto.pl na jachcie będą cztery kabiny gościnne oraz apartament właścicielski na całą szerokość kadłuba, a razem pięć kabin. Do tego Ocean Lounge (strefa wypoczynkowa tuż przy wodzie), garaż na skuter wodny i górny pokład pod gołym niebem.

Prędkości egzemplarza Messiego producent jeszcze nie podał. Inne jednostki tego modelu mają osiągać do 26 węzłów (ok. 48 km/h). Całość popłynie po Balearach, hiszpańskim archipelagu z Majorką, Ibizą i Minorką, który należy do popularnych kierunków luksusowej turystyki jachtowej.

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"Moja rodzina i ja zawsze uwielbialiśmy spędzać czas na morzu, kiedy tylko mieliśmy taką możliwość" – przekazał Lionel Messi.

Lewandowski, Nadal, Alonso, Alcaraz i teraz Messi

Kibice przez lata analizowali niesamowite statystyki Leo Messiego na boisku, a teraz uwagę przyciąga jego jacht. Jak zauważa Trojmiasto.pl, Argentyńczyk dołączył do sportowców, którzy wybrali tę markę.

Robert Lewandowski zamówił w styczniu 2026 roku katamaran 80 Sunreef Power NEXT (według Boat International ma 23,8 m, a więc o ok. 3 m mniej niż jacht Messiego) i został ambasadorem Sunreef. Rafael Nadal odebrał w 2020 roku jacht "Great White" z czterema kabinami gościnnymi i dwoma silnikami po 1200 KM, a Fernando Alonso w 2023 roku elektryczny 60 Sunreef Power Eco.

Najwięcej wspólnych tematów Messi będzie mieć z Carlosem Alcarazem, bo wiosną 2026 roku zamówił dokładnie ten sam model. "W Sunreef Yachts wierzymy, że prawdziwy luksus to wolność wyboru, jak spędza się czas i z ludźmi, którzy są dla nas najważniejsi" – podkreśla założyciel firmy Francis Lapp.

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