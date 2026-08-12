Rząd ogłasza: ZUS wstrzymuje egzekucję długów. Fot. Pexels.com / Jakub Zerdzicki

Długi wobec ZUS sprzed 1999 roku mają zostać umorzone, i to bez składania jakiegokolwiek wniosku. Rząd przyjął projekt deregulacyjny, który obejmie także odsetki i koszty egzekucji. To jednak niejedyna zmiana. Rada Ministrów chce również przyspieszyć rozpatrywanie sporów z ZUS oraz pomóc osobom poszkodowanym przez nieuczciwych wykonawców znanego proekologicznego programu.

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"Rada Ministrów przyjęła projekt deregulacyjny, który umorzy należności wobec ZUS powstałe przed 1999 r. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – razem z długiem znikną m.in. odsetki i koszty egzekucji" – poinformowała Kancelaria Premiera we wtorek.

Chodzi o zakończenie nieopłacalnej egzekucji starych długów w ZUS. Strona rządowa sugeruje, że zakres projektu jest dość ograniczony.

– To jest bardzo niewielka grupa osób – przekonywał Adam Szłapka, rzecznik rządu na spotkaniu z dziennikarzami. – Chodzi o to, żeby zamknąć ten temat. Samo ściąganie tych należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom – zapewniał.

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Jak dokładnie wygląda opłacalność dochodzenia należności? Według KPRM procedury związane z odzyskiwaniem długów kosztują w perspektywie 10 lat około 135 milionów złotych. To niemal dziesięciokrotnie więcej niż spodziewane wpływy, które szacowane są na zaledwie 13,9 miliona złotych.

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Rząd zadecydował o tym, że ZUS zrezygnuje z dochodzenia spodziewanych wpływów w wysokości 13,9 miliona złotych, ale urząd pozostaje w grze o coś równie ważnego. "Mniej proceduralnego ping-ponga, szybsze rozstrzygnięcia dla obywateli" – tak KPRM zapowiada przyjęcie projektu, który pozwoli sądom skuteczniej reagować na błędne decyzje ZUS i w razie potrzeby przekazywać sprawę do ponownego rozpatrzenia z – jak zaznaczono w komunikacie – "jasnymi wskazówkami".

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To kolejny filar pakietu deregulacyjnego. "W sprawach o emeryturę, rentę czy inne świadczenie sąd będzie też mógł w większej liczbie przypadków sam wydać ostateczne rozstrzygnięcie, zamiast ponownie odsyłać obywatela do ZUS" – zapewnia rząd.

W rezultacie tej konkretnej deregulacji sprawy związane z błędnymi decyzjami ZUS mają być rozstrzygane szybciej.

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Zapowiedzi KPRM związane są z posiedzeniem rządu. W jego trakcie poruszone zostały także kwestie programu "Czyste Powietrze". We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy beneficjentom poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców w proekologicznym programie, którego celem było dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych instalacji cieplnych.

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Zdarzały się sytuacje, w których z powodu nieuczciwych działań wykonawców inwestycje nie zostały zrealizowane prawidłowo, a osoby, które padły ofiarą oszustw, zostały wezwane do zwrotu dofinansowania.