Jak wygląda waloryzacja emerytur w 2026 roku? Fot. Pexels.com / Jakub Zerdzicki

Na kontach w ZUS właśnie pojawiły się dodatkowe środki, choć wielu ubezpieczonych może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Tegoroczna waloryzacja podniosła zapisane składki o 9,81 proc., a środki na subkontach aż o 10,61 proc. To nie jest jednak jednorazowa wypłata – wyższy kapitał może w przyszłości przełożyć się na wyższą emeryturę. Już teraz można sprawdzić, jak waloryzacja wpłynęła na stan konta w ZUS.

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W czerwcu ZUS zapowiedział wzrosty stanu kont osób ubezpieczonych za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Mowa tu o wzroście stanu konta i kapitału na poziomie 9,81 proc. oraz środków ulokowanych na subkoncie o 10,61 proc.

Jest to o tyle istotne, że to właśnie te środki stanowią podstawę do obliczenia emerytury. Według ZUS podniesienie tych wskaźników ma zapewnić wyższe wypłaty w przyszłości. Słowo klucz – przyszłości, bo dotyczy osób, które dopiero będą przechodziły na emeryturę. I tym właśnie czerwcowa waloryzacja różni się od marcowej. Skąd jednak wzięły się stawki 9,81 proc. i 10,61 proc. i jak sytuacja realnie wpłynie na portfel ubezpieczonego?

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Waloryzacja emerytur w 2026 roku. ZUS ma dobre informacje

Zacznijmy od wysokości waloryzacji składek. ZUS podaje, że zależy ona "od inflacji i wzrostu przypisu" w poprzednim roku, ale zgodnie z przepisami nie może to być wartość ujemna. To właśnie stąd stawka 9,81 proc. Natomiast wzrost rzędu 10,61 proc. wynika z przeciętnego nominalnego wzrostu PKB w ciągu pięciu lat poprzedzających termin waloryzacji (tu też nie ma ryzyka ujemnego wyniku). Stawka dotyczy subkont, na które trafiają środki z OFE i część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 roku.

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Jak w praktyce przekłada się to jednak na wysokość świadczenia? Załóżmy, że ktoś zgromadził na koncie w ZUS 300 tys. złotych. Przyjmując podstawową stawkę waloryzacji, kwota ta zwiększy się o nieco ponad 29 tys. złotych. Automatycznie stan konta wyniesie 329 tys. złotych. A to bezpośrednio przełoży się na podwyżkę emerytury.

Gdzie szukać informacji o zwaloryzowanych składkach?

Można (i warto) to sprawdzić samodzielnie na profilu PUE ZUS. Sierpień to odpowiedni moment na taki krok, bo ZUS przeliczył już stawki po waloryzacji czerwcowej. Jak to zrobić?

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Aby znaleźć informację o stanie swojego konta w aplikacji mZUS z pulpitu wystarczy wybrać zakładkę "ubezpieczenia i składki" a następnie "Twoja informacja o stanie konta w ZUS". Aplikacja wyświetli ostatnią dostępną "Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS", czyli za 2025 r. Po wybraniu "pokaż PDF" wyświetli się pełna informacja, która zawiera m.in. kwotę odprowadzonych składek i prognozę emerytalną w różnych wariantach w zależności od wieku przejścia na emeryturę. ZUS Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 30 czerwca 2026 r.

Natomiast, by znaleźć informacje o stanie konta na PUE ZUS/eZUS należy wejść w "Panel ubezpieczonego", a następnie w zakładkę "informacje o stanie konta". Interesująca nas informacja jest pod przyciskiem "Informacja za 2025 r.".

Dalsza część artykułu poniżej.

ZUS dodaje też, że wszyscy ubezpieczeni, którzy 31 grudnia 2025 roku mieli ukończone 35 lat, w "Stanie Konta Ubezpieczonego" będą mogli zapoznać się z symulacją hipotetycznej emerytury obliczoną z konta ubezpieczonego i konta/subkonta w ZUS.