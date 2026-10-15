Spłynęły wyniki nowego sondażu partyjnego. Koalicja Obywatelska wciąż jest na pozycji lidera, a drugie miejsce należy do PiS. Prawdziwą klęskę zaliczyło jednak Rozwój Plus, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego.
W najnowszym sondażu OGB (Ogólnopolskiej Grupy Badawczej) ankietowani odpowiedzieli na pytanie, na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę. Na pierwszym miejscu pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 35,9 proc. (spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z wrześniem).
Mimo wyraźnego prowadzenia KO, jej przewaga nad drugim PiS zauważalnie stopniała. Chęć oddania głosu na największe ugrupowanie opozycyjne zadeklarowało 25 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2,4 pkt proc. względem ubiegłego miesiąca.
Wyraźnie zmniejszyła się również różnica między kolejnymi ugrupowaniami po prawej stronie sceny politycznej. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z poparciem sięgającym 11,8 proc. (spadek o 2,1 pkt proc. względem września), tuż za nią znalazła się zaś Konfederacja Korony Polskiej, uzyskując 11,3 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.). Progowi wyborczemu sprostałaby również Nowa Lewica z wynikiem 6,1 proc., co oznacza dla niej spadek o 0,8 pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca.
Porażka Mateusza Morawieckiego w nowym sondażu
Najnowsze zestawienie przynosi wyjątkowo alarmujące sygnały dla środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego. Tworzone przez byłego premiera stowarzyszenie Rozwój Plus – które ma niebawem przekształcić się w pełnoprawną partię polityczną, choć jak wyliczał InnPoland, Morawiecki ma miliony, ale nie kupi sobie partii – odnotowało wyraźny spadek poparcia do poziomu zaledwie 3,6 proc.
To dla formacji byłego premiera bolesny cios. Jeszcze miesiąc temu deklarowane wsparcie sięgało 5,1 proc., co gwarantowało przekroczenie progu wyborczego. Październikowe badanie jest jednak jak kubeł zimnej wody dla Morawieckiego i oznacza, że nowa inicjatywa byłego szefa rządu byłaby poza Sejmem.
Zobacz także
Pod kreską znalazły się również trzy inne ugrupowania, które obecnie posiadają swoich przedstawicieli na Wiejskiej. Poniżej 5-procentowego progu uplasowały się:
Ostatnie wpadki pogrążyły Mateusza Morawieckiego?
Choć do tej pory większość sondaży pokazywała, że Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego osiągnąłby wynik nieco ponad progiem wyborczym i mówiono, że nowa partia Morawieckiego namiesza na prawicy, to teraz widać wyraźne tąpnięcie. Jednak w ostatnim czasie działalność byłego premiera również mogła wzbudzić skrajne emocje.
O tym, że Morawiecki znów karmi Polaków bajkami, wspominał w naTemat Konrad Bagiński i rozbroił jego czary-mary punkt po punkcie. Mieszane uczucia mógł też wzbudzić filmik dotyczący promocji projektu ustawy proponowanego przez Rozwój Plus.
Jej celem jest wprowadzenie obowiązkowego szkolenia wojskowego dla wszystkich parlamentarzystów. Były premier wrzucił nawet do sieci filmik, na którym biega z karabinem, Sławomir Mentzen steruje dronem, a Przemysław Czarnek pochyla się nad mapą niczym dowódca operacji specjalnej. Morawiecki przedawkował AI, tego klipu nie da się odzobaczyć – pisaliśmy w naTemat.pl.