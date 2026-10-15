Spłynęły wyniki nowego sondażu partyjnego Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Spłynęły wyniki nowego sondażu partyjnego. Koalicja Obywatelska wciąż jest na pozycji lidera, a drugie miejsce należy do PiS. Prawdziwą klęskę zaliczyło jednak Rozwój Plus, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego.

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W najnowszym sondażu OGB (Ogólnopolskiej Grupy Badawczej) ankietowani odpowiedzieli na pytanie, na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę. Na pierwszym miejscu pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 35,9 proc. (spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z wrześniem).

Mimo wyraźnego prowadzenia KO, jej przewaga nad drugim PiS zauważalnie stopniała. Chęć oddania głosu na największe ugrupowanie opozycyjne zadeklarowało 25 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2,4 pkt proc. względem ubiegłego miesiąca.

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Wyraźnie zmniejszyła się również różnica między kolejnymi ugrupowaniami po prawej stronie sceny politycznej. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z poparciem sięgającym 11,8 proc. (spadek o 2,1 pkt proc. względem września), tuż za nią znalazła się zaś Konfederacja Korony Polskiej, uzyskując 11,3 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.). Progowi wyborczemu sprostałaby również Nowa Lewica z wynikiem 6,1 proc., co oznacza dla niej spadek o 0,8 pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Porażka Mateusza Morawieckiego w nowym sondażu

Najnowsze zestawienie przynosi wyjątkowo alarmujące sygnały dla środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego. Tworzone przez byłego premiera stowarzyszenie Rozwój Plus – które ma niebawem przekształcić się w pełnoprawną partię polityczną, choć jak wyliczał InnPoland, Morawiecki ma miliony, ale nie kupi sobie partii – odnotowało wyraźny spadek poparcia do poziomu zaledwie 3,6 proc.

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To dla formacji byłego premiera bolesny cios. Jeszcze miesiąc temu deklarowane wsparcie sięgało 5,1 proc., co gwarantowało przekroczenie progu wyborczego. Październikowe badanie jest jednak jak kubeł zimnej wody dla Morawieckiego i oznacza, że nowa inicjatywa byłego szefa rządu byłaby poza Sejmem.

Pod kreską znalazły się również trzy inne ugrupowania, które obecnie posiadają swoich przedstawicieli na Wiejskiej. Poniżej 5-procentowego progu uplasowały się:

Partia Razem: 2,8 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe: 2,2 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.), Polska 2050: 1,3 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

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Ostatnie wpadki pogrążyły Mateusza Morawieckiego?

Choć do tej pory większość sondaży pokazywała, że Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego osiągnąłby wynik nieco ponad progiem wyborczym i mówiono, że nowa partia Morawieckiego namiesza na prawicy, to teraz widać wyraźne tąpnięcie. Jednak w ostatnim czasie działalność byłego premiera również mogła wzbudzić skrajne emocje.

O tym, że Morawiecki znów karmi Polaków bajkami, wspominał w naTemat Konrad Bagiński i rozbroił jego czary-mary punkt po punkcie. Mieszane uczucia mógł też wzbudzić filmik dotyczący promocji projektu ustawy proponowanego przez Rozwój Plus.