Talerz obrotowy znika z mikrofal. Co go zastąpiło? Fot. New Africa / Shutterstock

Szklany talerz, który od lat kręci się w mikrofalówce razem z naszym obiadem, znika z kolejnych modeli. Zamiast niego jest płaskie, ceramiczne dno, a jedzenie przez cały czas stoi w miejscu. W polskich sklepach takie kuchenki kosztują od ok. 300 zł, a droższe mają zastąpić nawet piekarnik i air fryer.

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Producenci szukają sposobu, żeby mikrofala znów była ciekawa, zwłaszcza że co chwilę pojawiają się sprzęty, które mają posłać na emeryturę air fryera. Mikrofalówka bez talerza obrotowego obiecuje więcej miejsca i łatwiejsze sprzątanie. Tylko jak ma równo grzać, skoro nic się w niej nie kręci?

Jak działa mikrofalówka bez talerza obrotowego?

Fale w mikrofalówce odbijają się od metalowych ścian i nakładają na siebie. Jak tłumaczy serwis popularnonaukowy Science ABC, przez to w komorze powstają gorące i zimne punkty, mniej więcej co 6 cm. Stąd kotlet palący na brzegu i lodowaty w środku, a talerz woził jedzenie przez te strefy jak karuzela.

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Talerz działał jak karuzela, która wozi jedzenie przez te strefy. W modelach bez talerza role się odwracają, bo to fale wędrują po nieruchomym obiedzie. Pod ceramiczną podłogą pracuje obracająca się antena albo metalowy wiatraczek rozpraszający fale, a płyta zasłania ten mechanizm i służy za gładką półkę.

Jakie wady ma mikrofalówka bez talerza?

Zalety widać od razu. Nie ma talerza i kółek do mycia, a gładkie dno wystarczy przetrzeć, w razie czego wodą z cytryną. Nowozelandzka organizacja konsumencka Consumer NZ dodaje, że w płaskiej komorze zmieści się naczynie o nietypowym kształcie, np. prostokątna forma, która w zwykłej mikrofali obijałaby się o ścianki.

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Gorzej z czasem podgrzewania, co przyznaje nawet Xiaomi na swojej stronie pomocy. "Podgrzewanie lub gotowanie może zająć znacznie więcej czasu niż kuchenka mikrofalowa z obrotnicą" – czytamy na stronie producenta

Testy pokazują, że wśród mikrofal bez talerza trudniej trafić na bubla, ale nie wygrywają one z najlepszymi klasycznymi modelami. Australijska organizacja CHOICE oceniła gotowanie w sześciu modelach bez talerza na 80–92 proc., a w modelach z talerzem na 69–96 proc.

Najsłabsza mikrofala bez talerza wypadła więc lepiej niż najsłabsza z talerzem, ale najwyższą notę dostała ta klasyczna. Ekspertka Fiona Mair radzi więc patrzeć na inwerter (płynną regulację mocy) i czujniki. Z kolei Consumer NZ z siedmiu sprawdzonych mikrofal bez talerza poleciło tylko dwie i zwróciło uwagę, że bywają droższe od klasycznych.

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Czy mikrofalówka bez talerza zastąpi air fryera?

Według porównywarek w Polsce można kupić ponad 50 modeli mikrofalówek bez talerza. Za ok. 500 zł kupimy Sharpa YC-QG204AE-B albo Götze & Jensen MO850S, LG NeoChef MS-3032JAS kosztuje ok. 850–1000 zł, a Whirlpool MWF 427 SL ok. 1300 zł.

Są też sprzęty ponad 10 razy droższe od najtańszych, jak parowy Panasonic NN-CS88 za 3899 zł. To już jednak coś więcej niż mikrofala. Ma parę, termoobieg i grill, a sklep opisuje jego 31-litrowe wnętrze jako "płaska powierzchnia jak w piekarniku".

Mikrofalówki kombi, a więc z dodatkowymi grzałkami, coraz mocniej konkurują z piekarnikami i frytkownicami. To ten sam trend co sprzęty, które mają posłać air fryera na emeryturę.