Nowa oferta promocyjna w Biedronce od soboty Fot. Sheviakova Kateryna / Shutterstock

W Biedronce od soboty 17 października ruszyła nowa oferta promocyjna obejmująca przede wszystkim sprzęt kuchenny. Wśród przecenionych produktów znajdziemy m.in. frytkownicę beztłuszczową, a także zestaw garnków i patelni sygnowany imieniem Magdy Gessler. Jest więc w czym wybierać.

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Najnowsza oferta promocyjna w Biedronce rozpoczęła się w sobotę 17 października i potrwa do piątku 23 października, jednak jak wskazuje sieć, produkty są dostępne tylko do wyczerpania zapasów. Należy mieć też na uwadze, że niektóre sprzęty będą w sprzedaży wyłącznie w wybranych sklepach, a niektóre można zamówić również online przez stronę home.biedronka.pl. Przed wybraniem się na sobotnie zakupy warto więc dokładnie przejrzeć warunki promocji.

Air fryer z Biedronki za 139 zł i garnki Magdy Gessler

Wielu osobom w najnowszej promocji Biedronki może przypaść do gustu frytkownica beztłuszczowa marki Hoffen. Urządzenie dysponuje mocą 1400 W i oferuje pojemność do 3,8 litra. Wyposażono je w regulację temperatury oraz timer, który pozwala na ustawienie czasu pracy do 60 minut. Sprzęt posiada ponadto 8 wbudowanych programów, nieprzywierającą powłokę, antypoślizgowe nóżki oraz nienagrzewający się uchwyt. Urządzenie sterowane jest za pomocą dotykowego wyświetlacza i jest objęte 3-letnią gwarancją. Obecnie kosztuje 139 zł.

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Oferta promocyjna Biedronki Fot. biedronka.pl

A jak wiadomo, Polacy kochają ten sprzęt i chętnie kupują go do swoich kuchni. Dlatego właśnie air fryer wciąż niszczy konkurencję i mimo że nie jest idealny, to ma dwie przewagi. Choć oczywiście co jakiś czas pojawiają się też głosy, że air fryery powoli idą w odstawkę.

Kolejna oferta promocyjna warta uwagi to zestaw 3 garnków z pokrywkami z serii MG Home, które są sygnowane nazwiskiem Magdy Gessler. Naczynia charakteryzują się pojemnością kolejno: 2,5, 3,3 oraz 4,5 litra. Na ich wewnętrznych ściankach umieszczono praktyczną miarkę ułatwiającą gotowanie. Garnki wykonano ze stali nierdzewnej, zastosowano w nich wielowarstwowe dno oraz nienagrzewające się uchwyty. Dołączone do nich pokrywki ze szkła hartowanego posiadają otwory do odprowadzania pary. Zestaw nadaje się do wszystkich rodzajów kuchenek – zarówno do tradycyjnych gazowych, jak i płyt indukcyjnych. Komplet wyceniono na 99 zł, co daje średnio 33 zł za jedno naczynie.

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Patelnie Magdy Gessler w kilku wariantach

Z serii MG Home sygnowanej imieniem Magdy Gessler dostępne są również różne rodzaje naczyń przeznaczonych do smażenia i gotowania potraw. Klienci mają tu do wyboru kilka zestawów. Są to kolejno:

patelnie klasyczne o średnicy 20 cm i 26 cm, patelnie głębokie o średnicy 20 cm i 24 cm, patelnia klasyczna o średnicy 22 cm połączona w zestawie z patelnią do naleśników o średnicy 24 cm, patelnia klasyczna o średnicy 24 cm z dołączonym rondelkiem o średnicy 16 cm.

Wszystkie te naczynia posiadają nieprzywierającą powłokę, można z nich korzystać na każdym rodzaju kuchenki i są przystosowane do mycia w zmywarce. Każdy z opisanych dwuczęściowych zestawów kosztuje 49,99 zł. A jeśli nowe naczynia mają zastąpić te stare, to warto sprawdzić, gdzie wyrzucić patelnię, ponieważ żółty kosz to pułapka, a konsekwencje bywają słone.

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Oferta promocyjna Biedronki Fot. biedronka.pl

Podnośnik hydrauliczny z Biedronki dla majsterkowiczów

Oprócz sprzętów kuchennych Biedronka przygotowała także drobną ofertę skierowaną do fanów motoryzacji. Od soboty na sklepowych półkach dostępny jest podnośnik hydrauliczny GT Max. Urządzenie pozwala na podniesienie samochodu na wysokość do 33,5 cm i charakteryzuje się udźwigiem do 2 ton. W opakowaniu znajduje się również dwuczęściowa dźwignia. Koszt tego warsztatowego sprzętu wynosi obecnie 129 zł. Przed zakupem warto jednak sprawdzić, czy specyfikacja urządzenia odpowiada parametrom posiadanego modelu samochodu. A przy okazji sezonowej wymiany kół warto też przejrzeć 7 rzeczy do zrobienia w aucie przed pierwszym mrozem.