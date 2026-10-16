Ocieplane rajstopy z Pepco mają misia w środku
Ocieplane rajstopy z Pepco kosztują 22 zł. Czy sprawdzą się jesienią i zimą? Fot. Alexa_Space / Shutterstock, www.instagram.com/pani_oszczednicka/

Pepco ma hit na jesień, które Polki uwielbiają bez względu na wiek. Rajstopy z futerkiem w środku. Tylko że pod filmikiem, który je zachwala, najgłośniej zrobiło się nie od zachwytów.

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Zrobiło się chłodniej, więc Pepco po zimowych kurtkach dla dzieci, dorzuca produkty dla dorosłych. Wcześniej miało kurtkę za 80 zł w sam raz na jesień. Teraz to ocieplane rajstopy damskie w kolorze czarnym, z miękkim wnętrzem.

Ile kosztują ocieplane rajstopy z Pepco i co mają w środku?

Na stronie sklepu rajstopy mają numer PLU 639820 i kosztują 22 zł. Do wyboru są trzy rozmiary (2, 3 i 4) i jeden kolor, a zwrot jest możliwy w ciągu 30 dni. Opis producenta brzmi tak.

"Rajstopy damskie w czarnym kolorze z ciepłym, miękkim wykończeniem od wewnętrznej strony. Elastyczna konstrukcja dobrze dopasowuje się do sylwetki, a szeroki pas zwiększa wygodę noszenia" – czytamy w karcie produktu.

Hit czy kit? Komentarze o rajstopach z Pepco są podzielone

Rajstopy pokazała na Instagramie autorka profilu pani_oszczednicka, pytając obserwatorki, czy to hit, czy kit. W krótkim filmie na Instagramie autorka nie kryje zachwytu.

– Uwaga! Hit jesieni w Pepco! Ocieplane rajstopy z misiowym środkiem. Są na maksa mięciutkie i tak wygodne, że nie chce mi się ich ściągać – mówi. – I kosztują 22 zł!

Pod nagraniem zebrało się kilkadziesiąt komentarzy. Większość to serduszka i emotikony zachwytu, ale najwięcej polubień zdobyły głosy krytyczne. Najpopularniejsz brzmi tak: "Nie będą grzać, tylko powodować pocenie. Lepiej kupić rajstopy z wełny merino".

Inna internautka pyta o stopy, bo ma złe doświadczenia. "Kupiłam sobie takie w Action i beznadzieja, całe ocieplane, a stopy nie, i przez to są strasznie niewygodne" – dodaje. W Action nie brakuje gadżetów do ogrzewania.

Są też narzekania na rozmiary. "A chociaż na normalny wzrost, a nie karłowate 155 cm?" – pyta jedna z komentujących. Wiele pytań pozostało jednak bez odpowiedzi...

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Z czego są rajstopy z Pepco i czy nogi będą się pocić?

Z opisu produktu wynika, że to 76 proc. poliestru, 13 proc. elastanu i 11 proc. poliamidu. Innymi słowy, same włókna syntetyczne, bez wełny i bez bawełny. Takie materiały zwykle gorzej odprowadzają wilgoć niż wełna, więc w ogrzewanym biurze lub w tramwaju nogi faktycznie mogą się spocić.

Ten sam dylemat dobrze znają rodzice, które muszą ubrać dzieci tak, by się nie zagrzały i nie zmarzły. Zwolenniczki rajstop ze sztucznych materiałów mają jednak swój argument.

"Ale na mrozy są idealne, bo będzie w nich ciepło" – odpowiada jedna z osób w dyskusji. A zima może zaskoczyć, bo najsilniejsze w historii El Niño może wywrócić prognozy.

Pod spodem spodni, na spacer albo na przystanek przy kilku stopniach poniżej zera miękkie wnętrze ocieplanych rajstop ma sens. Kto szuka czegoś na jesień i długie siedzenie w cieple, może poszukać wełny merino, ale zapłaci kilka razy więcej.