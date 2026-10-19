Prezydent Karol Nawrocki z pewnością zainteresuje się wynikiami nowego sondażu OGB. Fot. Shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym Polacy ocenili działalność Karola Nawrockiego. Prezydent dostał więcej not pozytywnych niż negatywnych, ale to 1,87 p.p. więcej niż miesiąc temu, może najbardziej go ucieszyć.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak wynika z sondażu OGB przeprowadzonego dla portalu stan360.pl między 1 a 7 października (na reprezentatywnej grupie 1000 osób), działania głowy państwa pozytywnie oceniło 47,41 proc. respondentów. W tej grupie 32,64 proc. badanych wystawiło prezydentowi ocenę "bardzo dobrze", a 14,77 proc. wskazało na odpowiedź "raczej dobrze".

Poprawa notowań Nawrockiego o 1,87 p. p.

Krytycznie o prezydenturze Karola Nawrockiego wypowiedziało się łącznie 35,15 proc. ankietowanych – 24,71 proc. oceniło ją "bardzo źle", zaś 10,44 proc. "raczej źle". Neutralny stosunek wyraziło 17,44 proc. uczestników badania, nie opowiadając się po żadnej ze stron.

REKLAMA

Październikowy odczyt przynosi poprawę notowań prezydenta. W porównaniu do września odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 1,87 pkt proc. Do rekordowego wyniku OGB z sierpnia, kiedy to dobrą opinię o głowie państwa deklarowało aż 52,54 proc. badanych, wciąż jednak nieco brakuje.

Dodajmy, że OGB przeprowadziła to badanie po tym, jak prezydent podpisał ustawę paliwową, której konsekwencją była obniżka cen paliw na stacjach w Polsce, ale przed zamieszaniem, gdy Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego TK w Sejmie.

Nawrocki poprawia wyniki

Poprawę w wynikach Nawrockiego widać było także w październikowym sondażu zaufania do polityków (od CBOS). Według wyników tego badania głowie państwa ufa 53 proc. Polaków (wzrost o 2 pkt proc.), natomiast nieufność zadeklarowało 35 proc. ankietowanych.

REKLAMA

Po prezydencie drugim najbardziej godnym zaufania jest wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 45 proc. pozytywnych i 30 proc. głosów negatywnych. Kolejne miejsca zajęli: Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski, Krzysztof Bosak. Po liderze Konfederacji uplasował się dopiero Donalda Tuska. Szefowi rządu ufa 37 proc. badanych, natomiast nieufność wobec premiera zadeklarowało aż 51 proc. respondentów.

Nawrocki spadł we wrześniu poniżej 50 proc.

Mimo iż Nawrocki spojrzy na nowy sondaż i aż zaklaszcze, to ostatnio wcale tak nie było. W sondażu zaufania do polityków przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu spadł poniżej progu 50 procent (Nawrocki w sondażach zaufania raczej nie spadał poniżej tej granicy).

REKLAMA

"W natłoku spraw wojennych, afer i ogólnego siłowania się Kancelarii Prezydenta z rządem bez większego echa przeszedł sondaż, który dla Karola Nawrockiego i jego ekipy jest nader głośnym sygnałem alarmowym. Dotychczasowy lider rankingu zaufania, który przez pierwsze miesiące prezydentury cieszył się komfortowym buforem poparcia społecznego, zaczął tracić paliwo w zastraszającym tempie. Wyniki najnowszego badania IBRiS przeprowadzonego dla Onetu pokazują, że dawna niedostępna twierdza Pałacu Prezydenckiego właśnie stała się otwartym polem bitwy" – zwracał uwagę Konrad Bagiński w naTemat.