Wtyki amerykańskie wchodzą do domów Fot. Rafael Minguet Delgado / Pexels.com, montaż: naTemat.pl

Jesień to czas, gdy nieproszeni goście coraz chętniej zaglądają do naszych domów w poszukiwaniu schronienia przed chłodem. Jednym z nich jest wtyk amerykański – owad, który z wyglądu może przypominać karalucha, a w razie zagrożenia wydziela wyjątkowo nieprzyjemny zapach. Co zrobić, gdy pojawi się w mieszkaniu, i jak nie dopuścić do kolejnej wizyty?

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Wtyk amerykański to gatunek pluskwiaka, który występuje na niemal każdym kontynencie. Owad szczególnie lubi otoczenie drzew iglastych i w związku z handlem drewnem tego typu w ostatnich dekadach błyskawicznie rozprzestrzenił się po całym globie. Gatunek pochodzi z zachodniej części Ameryki Północnej, stąd też jego nazwa.

Wtyk amerykański jest szkodnikiem – ma negatywny wpływ na hodowlę sosen, jodeł i świerków. Nie jest jednak niebezpieczny dla ludzi. Jego kłujka nie pozwala mu na ugryzienie ani użądlenie człowieka w chwili zagrożenia. Zamiast tego owad wykorzystuje inną sprytną strategię odstraszania. W USA zdobył z tego powodu dość nieprzyjemną ksywkę – określa się go jako "stink bug", w wolnym tłumaczeniu "śmierdzący robal", "śmierdząca pluskwa". W razie zagrożenia wtyk amerykański wydziela feromon o nieprzyjemnym zapachu.

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Jak rozpoznać wtyka amerykańskiego?

Wtyk amerykański jest dość spory. Dorosłe osobniki mogą mieć do 2 centymetrów długości. Ma stosunkowo długie czułki i wydłużony kształt ciała. Na złożonych skrzydłach owada widać kształt przypominający romb, literę "X" lub literę "H".

Jeśli chodzi o jego ubarwienie – wtyki mogą być brązowe, szare, brunatne, oliwkowe lub czarne. Często mylone są z karaluchami (np. prusakami) i chrząszczami. Choć z wyglądu mogą być podobne, różnią się jednak zachowaniem. Wtyki są powolniejsze i potrafią latać (nieco ociężale i wydając głośne buczenie). Karaluchy preferują za to błyskawiczne bieganie i uciekanie przed człowiekiem, jak tylko wyczują zagrożenie.

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Jak pachnie wtyk amerykański? Jak bezpiecznie się go pozbyć?

Jak podaje portal stopowadom.com, zapach jest intensywny, ale jego opis często się różni. Wynika to m.in. z diety owada i predyspozycji genetycznych odbiorcy takiej obrony. Mowa tu o zapachu sosnowym, ostrym, zgniłym lub przypominającym skunksa. Co ciekawe, aldehydy wydzielane przez wtyka amerykańskiego to te same cząstki, które naturalnie występują w liściach kolendry.

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Zapach wtyka może być trudny do usunięcia. Miejsce, w którym doszło do jego emisji, warto wyczyścić sodą oczyszczoną, octem lub środkami bioenzymatycznymi przeznaczonymi specjalnie do tego celu.

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Z powodu odoru wydzielanego przez wtyki amerykańskie pozbycie się ich wymaga nieco innej strategii niż w przypadku innych owadów. Zgniecenie lub przestraszenie takiego osobnika (szczególnie w okolicy tkanin) może przysporzyć nam sporych problemów z pozbywaniem się jego zapachu. Owada lepiej pozbyć się poza domem. By to osiągnąć, warto "złapać" go w słoik lub inne naczynie i odciąć go od podłoża kartką papieru. Tak unieszkodliwionego wtyka amerykańskiego uwalniamy z dala od domu, by nikomu nie przeszkadzał.