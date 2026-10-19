Hit w Biedronce za 19,99 zł. Fot. shutterstock // Fot. screen blix

Kominek z imitacją ognia od kilku lat jest prawdziwym hitem w okresie jesienno-zimowym. Teraz taka mała wersja tej dekoracji pojawiła się w sklepach Biedronka. Uwagę wielu osób może zwrócić cena. Za kominek LED w popularnym dyskoncie zapłacimy 19,99 zł, a w innych sklepach przynajmniej 50 zł.

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Jesienne i zimowe wieczory nieodłącznie kojarzą się z poszukiwaniem ciepła, przytulności oraz klimatycznego oświetlenia. Gdy za oknami szybko zapada zmrok, a już niebawem będzie robiło się ciemno jeszcze wcześniej, gdy nastąpi zmiana czasu na zimowy, to w tym okresie szukamy dodatków, które będą pasowały do tej aury.

Tworzenie klimatu w mieszkaniu na chłodniejsze miesiące wcale nie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Często kluczem do sukcesu – i sposobem, by umilić sobie jesień – są niewielkie akcesoria umieszczone na komodzie, stoliku kawowym czy parapecie. Odpowiednio dobrane ciepłe światło potrafi stworzyć wyjątkowy, relaksujący nastrój i rozproszyć jesienną szarówkę.

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I to właśnie z myślą o miłośnikach jesienno-zimowych klimatów Biedronka wprowadziła do swojej oferty mały, czarny kominek dekoracyjny. Choć znajduje się on w alejce z artykułami przemysłowymi i łatwo minąć go podczas rutynowych zakupów spożywczych, to od kilku sezonów jest prawdziwym hitem.

Przytulny salon za niecałe 20 zł. Biedronka przywraca hit

Oferowana przez dyskont dekoracja to miniaturowa wersja klasycznego, wolnostojącego kominka. Kominek LED z Biedronki jest czarny. Jego kompaktowe wymiary (12 x 12 x 18 cm) sprawiają, że będzie go można postawić w każdym miejscu.

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Fot. blix gazetka biedronki

Prawdziwy efekt pojawia się jednak po uruchomieniu urządzenia. Za szybą rozświetla się ciepłe światło, a przed nią imitacja kawałków drewna sprawia, jakby rzeczywiście tlił się w nich ogień. Choć sztuczne płomienie są bezpieczną imitacją i nie dają realnego ciepła, ten efekt po zmroku do złudzenia przypomina prawdziwy kominek.

Baterie w zestawie i długoterminowa gwarancja

Kominek jest zasilany trzema bateriami, które producent dołącza do zestawu. Oznacza to, że po przyniesieniu dekoracji ze sklepu jest ona od razu gotowa do użycia – bez konieczności szukania wolnego gniazdka w domu czy baterii do kupienia po sklepowych półkach.

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Olbrzymim atutem jest także kwestia gwarancji. Biedronka obejmuje ten niewielki sprzęt aż 3-letnią gwarancją, co przy produktach z tej kategorii cenowej jest rzadkością. Jednak największą zaletą jest cena. Kominek w Biedronce kosztuje dokładnie 19,99 zł – i nie chodzi tu tylko o efekt lewej cyfry.

Dla porównania – takie same dekoracje LED imitujące palące się drewno w sklepach sieciowych z artykułami do domu, sklepach budowlanych czy w internecie kosztują zazwyczaj od 50 do nawet 90 złotych. Warto więc poszukać kominek w Biedronce, bo sieć oferuje ten produkt w bardzo okazyjnej cenie.