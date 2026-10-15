Hit z Action kosztuje tylko 3,98 zł za litr. Fot. Jonathan Borba / Pexels.com

Nie trzeba wydawać fortuny na specjalistyczne środki czystości, by skutecznie posprzątać mieszkanie. Action od dawna ma w swojej ofercie prawdziwy hit za zaledwie 3,98 zł za litr. Ten niepozorny produkt może znacznie ułatwić codzienne porządki, a jego zastosowań jest więcej, niż mogłoby się wydawać. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach, by nie uszkodzić czyszczonych powierzchni.

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Action ma w swojej ofercie hit, który z powodzeniem sprawdza się przy dużym i małym sprzątaniu. Mowa tu o occie gospodarczym. Litr takiego produktu kosztuje 3,98 zł. Ocet Kristal jest dostępny w dwóch wariantach zapachowych – lawendowym i eukaliptusowym.

W ofercie sklepu znajduje się także ocet w sprayu, który ma aromat mięty. Jest jednak droższy, bo za litr wychodzi już 7,99 zł. Holenderski sklep sprzedaje go w butelkach o pojemności 750 ml w cenie 5,99 zł.

Action reklamuje swój produkt jako "ekstra mocny", nadający się do czyszczenia i odświeżania, usuwania kamienia i stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz mieszkania. Ile w tym prawdy? To faktycznie dość uniwersalny środek, ale korzystanie z niego wiąże się z pewnymi ryzykami, o których warto wiedzieć.

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Oferta octów w Action. Źródło; Action.com

Do czego można wykorzystać ocet z Action

Ocet kojarzy nam się przede wszystkim z odkamienianiem czajnika i czyszczeniem zewnętrznych powierzchni sprzętu AGD, np. pralek, ekspresów do kawy i żelazek. Z powodzeniem sprawdza się jednak przy większości powierzchni. Mówimy tu m.in. o lustrach i szybach – przy odpowiedniej technice uda nam się nie pozostawić na nich smug. Dobrze sprawdzi się także przy standardowych flizach (ale nie tych wykonanych z kamienia naturalnego), przypalonych formach i garnkach, wnętrzu lodówki, a także grzejnikach.

Ocet nadaje się do czyszczenia chromowanej armatury, ale z ważnym zastrzeżeniem. Lepiej z nim nie przesadzać, bo może mieć zły wpływ na uszczelki. Sporadycznie do mycia wanny i kabiny prysznicowej nadaje się jednak znakomicie. Podobnie jest w przypadku czyszczenia kluczy – przy zastosowaniu odpowiedniej metody świetnie sprawdzi się też w takiej roli. Ocet "lubi się" także z balkonami – a tam zastosowanie ekologicznego i naturalnego środka czyszczącego ma szczególne znaczenie. W tym wypadku trzeba uważać na fugi – płyn nakładamy na płytki i barierki.

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Jeden z najlepszych "lifehacków" związanych z octem to czyszczenie mikrofalówki i piekarnika metodą "na parę". Wystarczy wymieszać go z wodą (np. w stosunku pół na pół, choć internetowe poradniki często rekomendują mniej) i podgrzać na tyle długo, by roztwór zaczął wrzeć. Ta metoda dosłownie czyni cuda. Nie udało mi się jeszcze natrafić na skuteczniejszy sposób czyszczenia tych sprzętów.

Oczywiście ocet ma też pewne wady – nie powinien być mieszany z wybielaczem, nie wolno nakładać go na niektóre powierzchnie (w tym drewno, marmury, granity, ale też standardowy beton) i lepiej nie stosować go do mycia elektroniki.

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Ocet ma przykry zapach? "Pieniądz nie śmierdzi"

Środki czyszczące (zwłaszcza te markowe) potrafią być zaskakująco drogie. Często bez wyraźnego powodu – w większości przypadków mówimy tu o stosunkowo prostej i taniej chemii. Ocet, również ten z Action, ale także z innych sklepów, jest niezwykle tani.

W przypadku octu główną wątpliwością kupujących jest zapach. Ten bywa dość... nieprzyjemny (delikatnie mówiąc). Action częściowo rozwiązało ten problem. W przypadku produktu z tego sklepu mamy do czynienia z trzema wariantami aromatów, które mają zbić nieco uciążliwy "kwas", który drażni nasz nos w trakcie sprzątania – lawendą, eukaliptusem i miętą (w przypadku wariantu najdroższego).