Action przecenił wszystko, czego potrzebuje twoja zmywarka. Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

W Action można zaopatrzyć się teraz w cały zestaw potrzebny do gruntownego odświeżenia i wyczyszczenia swojej zmywarki. A to wszystko w promocyjnych cenach. Oprócz tego zniżką objęto również środki do prania oraz sprzątania łazienki, ale warto mieć na uwadze, że przeceny trwają już tylko do wtorku.

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Nasz ulubiony sprzęt w kuchni, który na co dzień wyręcza nas w myciu naczyń, w końcu również i sam potrzebuje od czasu do czasu gruntownego odświeżenia. W końcu resztki z jedzenia, tłuszcz czy osad z twardej wody potrafią gromadzić się w zakamarkach zmywarki, powodując nieprzyjemny zapach czy też obniżając jakość mycia naczyń i zostawiając na nich brzydkie zacieki.

Akurat w aktualnie trwającej promocji tygodnia w Action można zaopatrzyć się teraz w cały zestaw środków do zmywarki, a oprócz tego znajdzie się też coś do prania oraz wyczyszczenia łazienki. Czas jest już jednak mocno ograniczony, bo obniżki trwają już tylko do wtorku 20 października.

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Zapas środków do czyszczenia zmywarki w Action na promocyjnych cenach

W Action można kupić teraz na promocji m.in. płyn do czyszczenia zmywarki Finish o cytrynowym zapachu. Jest to preparat, który służy przede wszystkim do okamienienia oraz odtłuszczenia wnętrza urządzenia. Dostępny jest w pojemności 250 ml i kosztuje obecnie 9,79 zł. Oprócz samego płynu można zaopatrzyć się też w sól do zmywarki Finish. Służy ona głównie do zmiękczenia twardej wody i dzięki temu ma wpływać na ochronę zmywarki przed osadzaniem się w niej kamienia. Soli jest 1 kg w opakowaniu i kosztuje 4,99 zł.

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Poza tym można zrobić sobie zapas tabletek do zmywarki, ponieważ na promocji dostępne są również tabletki Finish Powerball All-in-1 w opakowaniu, w którym znajduje się 120 sztuk. Aktualnie ich cena wynosi 64,99 zł. A jeżeli akurat nie potrzebujemy robić zapasów, to jest też opcja kupienia tabletek do zmywarki All in 1 Essential Finish Powerball Quantum, których w tym wypadku jest w opakowaniu 21 sztuk. Ich koszt to 17,99 zł.

Zniżki na chemię łazienkową w Action. Środki do prania i czyszczenia toalet

Z kuchni przechodzimy do łazienki. Na przecenach w Action znalazły się także akcesoria do prania, takie jak np. kapsułki Coccolino Rose Gold, które wystarczają na 34 prania. Obecnie ich cena wynosi 32,99 zł. Kolejna opcja to płyn do prania Coccolino Rose Gold, wystarczający na 50 prań. Kosztuje on teraz 29,99 zł. Zestaw uzupełnia płyn do płukania Coccolino Rose Gold, również wystarczający na 50 prań, a obecnie jego cena wynosi 11,99 zł.

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Oprócz środków do prania na promocji znalazły się też akcesoria potrzebne do zadbania o czystość toalety. I tak pieniący się preparat do czyszczenia toalety Miss Bubble, który służy do usuwania plam i osadu z kamienia, kosztuje teraz 6,49 zł. To samo przeznaczenie ma także środek do czyszczenia toalety Miss Bubble, który również kosztuje 6,49 zł. W ofercie znalazł się jeszcze udrażniacz do odpływów Miss Bubble, który po obniżce wyceniono na 6,49 zł. Ma on formułę pianki i jest przeznaczony do zatkanych odpływów, zlewów lub toalet. A przypomnijmy, że ludzie na TikToku szaleją za tą magiczną pianką Miss Bubble.