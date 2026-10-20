"Krwawego piątku" nigdy więcej nie będzie? Policja ujawnia, co zrobiła w ostatnich dniach

Katarzyna Zuchowicz

238 tys. kontroli w szkołach. 194 zatrzymane osoby. 519 zdarzeń, którymi zainteresowała się policja. Około 20 tys. policjantów patrolujących szkoły. To bilans policyjnych działań po atakach nożowników w szkołach. Ale to jeszcze nie koniec. Przed nami nowa akcja, która ma zwiększyć świadomość uczniów. – W tej chwili sytuacja w szkołach jest na stabilnym poziomie. Ale to nie znaczy, że my znikamy ze szkół – słyszymy w KGP.







