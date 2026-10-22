Pierwszy 7BIEK działa w Siewierzu. Biedronka testuje tam nowy układ sklepu. Fot. Rajek / Shutterstock, Juras Zawierciański / Facebook

W Siewierzu na Śląsku Biedronka zmieniła nazwę na 7BIEK. To pierwszy taki sklep w Polsce i zmieniło się w nim nie tylko logo. Jaki jest cel tego eksperymentu?

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Nowy szyld pojawił się nad sklepem na Rynku w Siewierzu. Za projektem stoi Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, która traktuje go jako pilotaż. Na nagraniach widać, że jest więcej miejsca w przejściach, bo nie stoją tam palety.

– W sklepie jest nieco mniej towaru niż poprzednio, wydaje mi się, że znikła też spora część promocji, których zawsze było tu sporo. Jest tu również całkiem inna gazetka z ofertą – mówi wieloletnia klientka w rozmowie z bedzin.naszemiasto.pl.

Co się zmieniło w sklepie 7BIEK w Siewierzu?

Sieć zapewnia, że ten test nie zmienia najważniejszego. Konrad Nafalski, starszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Biedronce, przekazał portalowi, że klienci znajdą w nowym sklepie asortyment znany z sieci oraz "atrakcyjne ceny regularne, do których są przyzwyczajeni".

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O samym projekcie mówi krótko. "7BIEK to projekt pilotażowy, w ramach którego testujemy nową koncepcję i układ sklepu" – wyjaśnił. Firma ocenia też, że pierwsze opinie klientów są pozytywne.

Na razie pewnych faktów jest niewiele. Jak wynika z ustaleń bedzin.naszemiasto.pl, wniosek o rejestrację znaku towarowego spółka złożyła 5 maja 2026 roku, a rejestr opublikował zgłoszenie 22 września.

Co oznacza nazwa 7BIEK?

Część nazwy łatwo rozszyfrować. BIEK to znana już usługa ekspresowej dostawy zakupów z Biedronki, prowadzona z aplikacją Glovo. Spider's Web przypomina, że działa w 15 miastach. Gorzej jest z siódemką.

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Sklep według strony sieci pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, więc (przynajmniej na razie) nie chodzi o otwarcie 7 dni w tygodniu. Serwis Spider's Web zwraca jednak uwagę, że o godzinach otwarcia nowego formatu nic nie wiadomo, a na plakatach pojawia się hasło "nowy rytm zakupów".

Czy 7BIEK to sposób na zakaz handlu w niedziele?

Taką hipotezę stawia Spider's Web, który zastanawia się, czy pilotaż nie jest próbą znalezienia alternatywy dla niedziel niehandlowych i przeniesienia marki Biek z internetu do sklepu stacjonarnego. Może to będzie konkurencja dla Żabki? To na razie jednak tylko dywagacje. W wypowiedzi rzecznika sieci dla bedzin.naszemiasto.pl o handlu w niedziele nie ma ani słowa.

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