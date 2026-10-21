Action przecenił odzież po domu w wielu kolorach i wzorach. Fot. Shutterstock.com

W najnowszej promocji tygodnia w Action pojawił się szeroki wybór odzieży domowej. Przecenami objęto piżamy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, dresy, a także miękkie kapcie i skarpety. Do wyboru jest wiele modeli i wzorów, tak więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Na chłodniejsze dni takie zestawy sprawdzą się w sam raz.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Aktualna promocja tygodnia w Action rozpoczęła się w środę, 21 października, i potrwa do przyszłego wtorku, 27 października. W ofercie szczególną uwagę zwraca odzież domowa, czyli przytulne piżamy, miękkie dresy i puszyste kapcie, które nadadzą się w sam raz na jesienne, a później także i zimowe dni spędzone w domu. Do przytulnego wieczoru przydadzą się też inne gadżety z Action idealne na jesienne chłody.

Modne piżamy damskie i dziecięce na promocji w Action

Największą uwagę zwraca dwuczęściowa, kobieca piżama o modnym teraz kroju i wzorze. Składa się ona z bluzki z długimi rękawami oraz długich spodni w kratę. Do wyboru są trzy opcje kolorystyczne: bordowa góra z kremowymi spodniami, biała góra z różowymi spodniami i granatowa góra z białymi spodniami. Skład również prezentuje się dobrze, ponieważ top wykonano z bawełny, a spodnie z flaneli. Komplet jest dostępny w rozmiarach od S do XL i obecnie kosztuje 37,95 zł.

REKLAMA

Piżama z Action Fot. action.com

Zniżką objęto również piżamy dla dzieci. Dla chłopców przygotowano model składający się z bluzki z długimi rękawami i spodni z długimi nogawkami. Zarówno dół, jak i top mają ściągacze. Piżamy są wykonane z miękkiego materiału i występują w trzech wzorach: kosmicznym, samochodowym oraz moro. Dostępne są w rozmiarach od 98 do 164 i kosztują obecnie 29,95 zł.

Z kolei wśród piżam dla dziewczynek także można znaleźć dwuczęściowy zestaw z długimi rękawami i nogawkami. Tutaj również zastosowano ściągacze i jest ona wykonana z miękkiego weluru. Do wyboru są trzy opcje kolorystyczne: różowa w serduszka, kremowa w kwiatki oraz żółta w panterkę. Piżama występuje w rozmiarach od 98 do 164, a jej cena wynosi 29,95 zł.

REKLAMA

Dresy po domu, kapcie i ciepłe skarpety w Action

W ofercie Action znalazł się także dwuczęściowy dres domowy. Jest on wykonany z miękkiego, prążkowanego materiału i ma luźny krój. Składa się z bluzki z długimi rękawami oraz długich spodni. Komplet dostępny jest w trzech jednolitych kolorach: brązowym, szarym i różowym. Można go kupić w rozmiarach od S do XL, a jego cena to 44,95 zł.

Dres domowy z Action Fot. action.com

Dla dzieci przygotowano natomiast polarową bluzę z kapturem oversize. Ma ona bardzo długi krój, dlatego może posłużyć nawet jako koc. Do wyboru są trzy wzory: niebieska ze Spider-Manem, fioletowa w serduszka i różowa ze Stitchem. Bluza jest dostępna w rozmiarach od 116 do 146, a jej koszt wynosi 34,95 zł.

REKLAMA

Polarowa bluza z Action Fot. action.com

W sklepach pojawił się również spory wybór kapci dla dzieci, które zostały wykonane z pluszowego i miękkiego materiału. Występują w wielu kolorach, takich jak beżowy, brązowy, czarny, różowy, szary czy kremowy. Rozmiary zaczynają się od 28 i kończą na 35, a cena obuwia to 21,59 zł.

Z myślą o mężczyznach przygotowano natomiast kapcie-mokasyny z pianką zapamiętującą kształt. Są one dostępne w wielu wariantach kolorystycznych, między innymi brązowym, granatowym czy szarym. Występują w rozmiarach od 40 do 45 i kosztują teraz 24,95 zł. Dla kobiet przygotowano natomiast wysokie pantofle z pluszowego materiału, ozdobione pomponami. Można je wybrać w trzech wzorach: kremowym, różowym i w panterkę. Rozmiary od 37 do 41 wyceniono na 24,95 zł.

Pantofle z Action Fot. action.com