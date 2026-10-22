Action wyprzedaje air fyera premium. Fot. shutterstock // Fot. action.com

Na półkach Action znajdziemy w przecenie air fyera, ale nie takiego zwykłego. Frytkownica ma szklany pojemnik, dzięki czemu można podglądać przyrządzaną potrawę. Teraz zapłacimy za nią niecałe 200 zł. W innych sklepach trzeba wydać przynajmniej 100 zł więcej.

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Air fryer to bez wątpienia kuchenny sprzęt XXI wieku. Zrobił on wielką furorę dzięki łatwości w obsłudze, wygodzie (istnieją bowiem sposoby na jego błyskawiczne wyczyszczenie) oraz ogromie możliwości. Poza standardowym smażeniem można w nim przygotowywać wiele innych potraw, a co najważniejsze – znacząco zredukować ilość tłuszczu. Przez tę ogromną popularność na sklepowych półkach wciąż pojawiają się nowe warianty, różniące się np. ceną lub pojemnością.

Action przecenił air fryera ze szklaną szufladą

Większość popularnych modeli ma jedną cechę wspólną: nieprzezroczystą metalową szufladę, przez którą nie widać, co dzieje się z potrawą (to jeden z argumentów w starciu air fryer kontra minipiekarnik). Sieć sklepów Action w aktualnej promocji tygodnia przeceniła air fryera ze szklaną szufladą marki Tristar.

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Air fryer ze szklaną szufladą marki Tristar Fot. action.com

Sprzęt oferuje parametry, które bez trudu sprostają potrzebom całej rodziny:

Moc 1500 W: Optymalna moc pozwala szybko nagrzać się urządzeniu i pracować na "wysokich obrotach". Pojemność 4,2 l oraz 2,2 l: Ponad 4 l to już naprawdę solidna pojemność na potrawy na przykład dla 3 lub 4-osobowej rodziny. A kiedy nie potrzebujemy aż tak dużego pojemnika, dostępny jest też o prawie połowę mniejszy. Wielofunkcyjność: Urządzenie służy nie tylko do beztłuszczowego smażenia, ale także do grillowania (w zestawie znajduje się specjalny ruszt), pieczenia, a nawet utrzymywania temperatury gotowych potraw. Wygląd: Sprzęt ma sporych rozmiarów ekran dotykowy do sterowania.

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Hitowa cena: Oszczędzasz co najmniej 100 zł

Największym miłym zaskoczeniem jest jednak cena urządzenia. W trwającej w sklepach Action promocji tygodnia (obowiązującej do 27 października) szklana frytownica Tristar kosztuje 199,95 zł (jej cena spadła z 249,95 zł).

Analizując oferty w innych sklepach internetowych i marketach ze sprzętem AGD, analogiczne modele ze szklaną miską kosztują zazwyczaj od 300 zł w górę. Oznacza to, że robiąc zakupy w Action, możesz zaoszczędzić co najmniej 100 zł.

Dodatki do frytkownicy z Action też na promocjach

W niższych cenach można obecnie upolować także przydatne akcesoria – nic dziwnego, że fani air fryera ruszą do Action także po nie. Jednorazowy papier do pieczenia (odporny na temperaturę do 220 stopni Celsjusza) kosztuje teraz 5,99 zł za opakowanie 50 sztuk.

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Z kolei dedykowany kosz do frytkownicy marki Löwenthal to wydatek rzędu 9,95 zł. Wyposażono go w wyjmowaną przegródkę, która pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych dań, a sam materiał wytrzymuje temperatury do 230 stopni Celsjusza. Za 3,99 zł kupimy natomiast zestaw czterech silikonowych foremek z nieprzywierającą powłoką i uchwytami, idealnych do domowych muffinów (można je bez problemu myć w zmywarce).