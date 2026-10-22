Pralki poza łazienką mają więcej sensu, niż może się wydawać. Fot. RDNE Stock project / Pexels.com

Pralka w łazience to w Polsce niemal standard, ale coraz częściej szukamy sposobów, by uwolnić od niej cenną przestrzeń. Deweloperzy mają na to kilka pomysłów, a alternatywne rozwiązania mogą nie tylko poprawić estetykę wnętrza, lecz także ułatwić organizację mieszkania. Warto jednak dobrze je przemyśleć, bo przeniesienie pralki poza łazienkę wymaga odpowiedniego przygotowania.

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Od 2018 roku w Polsce nie ma obowiązku lokalizowania pralki wyłącznie w łazience. Gdy tylko wprowadzono tę zmianę, sporo osób zaczęło kombinować, jak sprawić, by pozbyć się kwadratowego "kląkra" z jego domyślnej lokalizacji. Wśród tych osób byli również deweloperzy, którzy chętnie sięgają po sprawdzone rozwiązania z zagranicy, jeśli mogą się w ten sposób czymś wyróżnić w ofercie. Mam wręcz wrażenie, że w nowoczesnych apartamentach pralki w łazience stają się coraz rzadsze.

Nie jest to wada. Nasz ortodoksyjny stosunek do pralek niekoniecznie musi być najmądrzejszy. Przykład lepszego? Ciekawy pomysł mają Szwedzi, którzy w budynkach często mają pomieszczenia "tvättstuga", czyli pralnie dla mieszkańców. Znajdują się tam przemysłowe pralki i sprzęt do suszenia, jakiego w polskich domach nie uświadczymy. Oznacza to, że do prania da się podejść nieco inaczej – wyrzucić je do piwnicy, z dala od domowej strefy wypoczynku. Choć takie rozwiązanie w standardowym polskim mieszkaniu nie przejdzie, istnieją pewne alternatywy.

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Głośny wirnik w łazience? Nie brzmi to dobrze

Polskie łazienki są małe, a jednocześnie często aspirują do rangi modnego ostatnio "domowego SPA". Od razu gryzie się nam tu nie tylko kwestia niezbyt pojemnej przestrzeni, ale także rozpędzonego bębna pralki, który kojarzy się raczej z budzikiem (i to dla całej klatki schodowej) niż ze spokojem, regeneracją, staranną higieną i tak dalej.

Z drugiej strony, choć design pralek ostatnio ewoluuje (niedawno pojawiły się modele w stylu "myszka miki" z trzema komorami, które wyglądają co najmniej zabawnie), takie masywne urządzenia AGD nie do końca pasują do nowoczesnych aranżacji.

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Kolejnym problemem jest też to, że "kląkier" nie stoi w osamotnieniu. Coraz częściej towarzyszy mu równie duża suszarka. To dla mikroskopijnych łazienek w deweloperskiej dystopii zdecydowanie zbyt wiele. No więc gdzie ląduje taka głośna i niechciana pralka?

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Szafa gospodarcza i po sprawie

Pralkę można umieścić w pobliżu aneksu kuchennego – to wariant budżetowy – albo w przeznaczonej do tego szafie gospodarczej. Oczywiście, są mieszkania, w których pranie odbywa się w garderobie – ale patrząc na polski metraż realistycznie, nie jest to docelowe rozwiązanie "dla ludu".

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Szafa gospodarcza to całkiem znakomity i uniwersalny pomysł. Zgromadzenie w jednym miejscu akcesoriów do czyszczenia oraz umieszczenie tam pralki, odkurzacza, suszarki, żelazka i deski do prasowania sprzyja ergonomii i ułatwia organizację mieszkania.