Wolne za sobotnie święto 26 grudnia. Szef wyznacza termin, ale urlop zostaje nietknięty. Fot. lukasz_wojcik / Shutterstock

Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, że w tym roku należy im się dodatkowy dzień wolny w grudniu. Nie trzeba na niego brać urlopu, bo oddaje go pracodawca. Jeden termin wskazał już nawet premier Donald Tusk, tylko że nie dla wszystkich.

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Kalendarz na święta 2026 wygląda znów bardzo łaskawie. Wigilia przypada w czwartek (24 grudnia), pierwszy dzień Bożego Narodzenia w piątek (25 grudnia), a drugi dzień świąt w sobotę (26 grudnia).

Na przełomie 2025 i 2026 roku Wigilia była po raz pierwszy dniem ustawowo wolnym, co dało 12 dni wolnego za 4 dni urlopu. Teraz Nowy Rok wypada w piątek (1 stycznia 2027), a sylwester w czwartek (31 grudnia), który mimo imprezowego charakteru jest zwykłym dniem roboczym.

Dzień wolny za 26 grudnia. Komu przysługuje i kiedy go odebrać?

Sobotnie święto nie przepada, w przeciwieństwie do 1 listopada w niedzielę. Jak wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w dzień inny niż niedziela "obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Mówiąc wprost, ktoś musi te godziny oddać.

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W praktyce dzień wolny za 26 grudnia dostaje każdy, kto pracuje na umowę o pracę od poniedziałku do piątku. Umowy cywilnoprawne i własna działalność tego prawa niestety nie dają.

Termin wyznacza pracodawca, w tym samym okresie rozliczeniowym (najczęściej to jeden miesiąc). Może to być np. środa 23 grudnia albo poniedziałek 28 grudnia. Pracownik może zaproponować datę, ale jej nie wybiera. Taki dzień jest wolny odgórnie, więc nie jest brany z puli urlopowej. PIP zwraca uwagę, że kto w wyznaczonym dniu będzie na zwolnieniu lekarskim, nie dostanie w zamian kolejnego.

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11 dni wolnego za 3 dni urlopu. Jak przedłużyć przerwę świąteczną?

11 dni wolnego za 3 dni urlopu to scenariusz na ten rok, o ile szef wyznaczy wolne za sobotę między 28 a 31 grudnia. Wygląda to tak:

Od 24 do 27 grudnia – Wigilia, dwa dni świąt i niedziela, a więc cztery dni bez urlopu. 28 grudnia – wolne za sobotnie święto, jeśli wyznaczy je pracodawca. Od 29 do 31 grudnia – trzy dni urlopu. Od 1 do 3 stycznia – Nowy Rok i weekend.

Można też iść jeszcze dalej. Trzech Króli wypada w środę (6 stycznia 2027), więc po dołożeniu urlopu na 4, 5, 7 i 8 stycznia wolne potrwa do niedzieli 10 stycznia. Wychodzi 18 dni wolnego za 8 dni urlopu, a za 7, gdy dzień za sobotnie święto trafi na koniec grudnia.

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Szef nie musi się jednak zgodzić na tak długą nieobecność, zwłaszcza w małej firmie, w której wszyscy wpadną na ten sam pomysł. Przyda się to jednak rodzicom, bo dzieci też będą miały dużo laby na przełomie roku.

Dzień wolny 28 grudnia. Kogo obejmuje zarządzenie Tuska?

Premier wyznaczył 28 grudnia jako dodatkowy dzień wolny dla członków korpusu służby cywilnej. Decyzję zapisano w zarządzeniu nr 2 prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 roku, które oddało urzędnikom również 14 sierpnia, bo 15 sierpnia też wypadł w sobotę.

Pracownicy administracji rządowej mają więc wolne 28 grudnia, a Mamadu dodaje, że odpoczną w ten sposób od Wigilii aż do poniedziałku, czyli przez pięć dni z rzędu. Kim są członkowie korpusu służby cywilnej?

Według art. 3 ustawy o służbie cywilnej to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, urzędnicy zatrudnieni na podstawie mianowania oraz osoby na wyższych stanowiskach w tej służbie. To m.in. pracownicy ministerstw i urzędów wojewódzkich. Premier jest zwierzchnikiem tego korpusu, stąd jego decyzja.