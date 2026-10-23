Pilot Wizz Aira zasłabł chwilę przed lądowaniem w Gdańsku. Z pokładu zabrała go załoga karetki Fot. Michael715/Shutterstock

Choć latanie należy do najbezpieczniejszych środków transportu, na pokładach samolotów czasami dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Jedna z nich miała miejsce na pokładzie maszyny Wizz Aira. Kiedy jeden z pilotów zasłabł i stracił przytomność, jego miejsce musiał zająć członek załogi pokładowej.

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Każdego dnia na całym świecie odbywa się średnio około 100–130 tys. lotów komercyjnych. Przy tak ogromnej skali trudno o to, żeby na pokładach nie dochodziło do poważnych zdarzeń. Te najczęstsze to agresywni i pijani turyści, którzy wszczynają bójki. Czasami dochodzi także do poważnych wypadków z udziałem np. wybuchających powerbanków albo sytuacji awaryjnych spowodowanych przypadkami medycznymi. W przypadku Wizz Aira pomocy lekarzy potrzebował jeden z pilotów.

Pilot Wizz Aira zasłabł na chwilę przed lądowaniem w Gdańsku

O bardzo niepokojącym incydencie na lotnisku w Gdańsku poinformowała w swoim komunikacie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Całą sytuację z 9 października sklasyfikowano jako "poważny incydent".

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Samolot Wizz Aira, a dokładnie Airbus A321-200N-271NX, wystartował z lotniska w szwedzkim Göteborgu i zgodnie z planem zmierzał w kierunku Gdańska. Pokonanie tej trasy drogą powietrzną zajmuje tylko godzinę i 10 minut. Jednak na chwilę przed lądowaniem drugi pilot zgłosił kapitanowi, że źle się czuje i chciałby skorzystać z toalety.

"Drugi pilot zgłosił kapitanowi złe samopoczucie wraz z dolegliwościami żołądkowymi oraz poprosił o możliwość skorzystania z toalety przed rozpoczęciem zniżania. Po opuszczeniu kabiny pilotów stracił przytomność i został zaopiekowany przez personel pokładowy" – opisała całe zdarzenie PKBWL. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że od lotniska w Gdańsku maszynę dzieliły ok. 74 km, czyli mniej więcej 10–15 minut lotu (biorąc pod uwagę, że maszyna przygotowywała się już do lądowania). To nie pierwszy niepokojący lot związany z gdańskim lotniskiem – wcześniej Ryanair z Gdańska miał problemy w czasie lotu, a awaryjne lądowanie musiało się wtedy odbyć w Wiedniu.

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Pilot Wizz Aira odebrany przez karetkę. W lądowaniu pomagał członek załogi

Lądowanie w pojedynkę jest dopuszczalne i wykonalne tylko w skrajnych przypadkach, kiedy np. drugi pilot straci przytomność. Takie chwile grozy na pokładzie samolotu Jet2, przeżyli już inni pasażerowie. W tym przypadku kapitan zdecydował się jednak na wezwanie do kokpitu jednego z członków załogi, który zajął miejsce nieprzytomnego pierwszego oficera. Na co dzień dostęp do kabiny pilotów jest ściśle chroniony, choć na pokładzie samolotu do Krakowa Polak chciał się tam włamać.

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