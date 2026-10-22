Lotnisko w Radomiu pobije własny rekord i doczeka się nowej trasy
Lotnisko w Radomiu o krok od historycznego rekordu i nowej trasy. Jego sytuacja bardzo się zmieniła Fot. Lotnisko Warszawa-Radom/Facebook

Od momentu otwarcia lotnisko w Radomiu było obiektem mało przyjemnych żartów. Kolejne osoby liczyły, jak wielkie straty przynosi, i tłumaczyły, że jego dalsze istnienie nie ma sensu. Ten sezon pokazał jednak, że może być inaczej. Historyczny rekord padnie lada moment, a w planach jest nowa całoroczna trasa.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Lotnisko w Radomiu od momentu otwarcia świeciło pustkami, przez co konieczne były zwolnienia pracowników. Jedyną stałą trasą są tam loty Wizz Aira na Cypr. Jednak tegoroczne lato przyniosło ogromne zmiany. Linie z Węgier uruchomiły sezonowe połączenia do Albanii i Bułgarii, a zwłaszcza druga z tych tras cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z lata zadowolone są także biura podróży, które w przyszłym roku mogą rozszerzyć tam swoją ofertę.

– To już nie jest takie brzydkie kaczątko. Zaczyna się przekształcać w ładnego łabędzia – mówi w rozmowie z naTemat Piotr Rucki, p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Polskich Portów Lotniczych i rzecznik prasowy PPL.

Lotnisko w Radomiu z rekordem

Sytuacja na lotnisku w Radomiu zmieniła się diametralnie. Port potrafił dziennie obsługiwać więcej pasażerów niż dawniej przez cały miesiąc. We wrześniu odleciało stamtąd ponad 18 tys. podróżnych, a od początku roku już przeszło 100 tys.

– To lato było fantastyczne i można powiedzieć, że w ten weekend (24–25 października – przyp. red.) spodziewamy się pobicia rekordu z 2024 roku, czyli będzie to też tak naprawdę historyczny rekord tego lotniska – zaznacza rzecznik PPL.

Za tym wynikiem w dużej mierze stoją biura podróży i ich loty czarterowe, czyli grupa, dla której od początku przeznaczony był port w Radomiu. Jak wskazuje PPL, w przyszłym roku ich udział ma być jeszcze większy.

– Wszystko wskazuje na to, że przyszłe lato będzie jeszcze lepsze niż tegoroczne, bo zainteresowanie touroperatorów jest ogromne – dodaje Rucki.

Zobacz także

Mężczyzna spisujący dane karty kredytowej przy laptopie.
Triverna.pl zhakowana. Nie daj się nabrać na "odszkodowanie" za wyciek danych
Ryanair poleci z Polski do Faro na dwóch nowych trasach
Ryanair otwiera dwie nowe trasy z Polski. Wielki powrót po 8 latach
Samolot Ryanair
Ceny lotów drastycznie wzrosną. Szef Ryanaira wyłożył karty na stół
Mroczny las
Legenda Kampinosu powraca na Halloween 2026. Widmowe postaci to nie wszystko
Samolot Wizz Air na lotnisku w Gdańsku
Eksperyment Wizz Aira okazał się hitem. Połączenie z Gdańska do "Bramy Tatr" cały rok
Turyści nad Morskim Okiem
Urządzili dyskotekę nad Morskim Okiem. Mamy nowego lidera rankingu głupoty

Nowa trasa z lotniska w Radomiu coraz bliżej

Potencjał portu w Radomiu nie kończy się jednak na sezonowych lotach czarterowych. Wręcz przeciwnie – niebawem możemy otrzymać tam nową trasę całoroczną. – Liczymy na to, że wkrótce będzie można ogłosić nowy, całoroczny kierunek skandynawski. Sądzę, że będzie to zmiana jakościowa w siatce połączeń – mówi nam rzecznik PPL.

Na szczegóły nowego połączenia na razie musimy zaczekać. Wcześniej media branżowe sugerowały, że może chodzić o trasę do Oslo, a największe szanse na jej uruchomienie przypisywano Wizz Airowi ze względu na działające już połączenie do Larnaki. Jednak na szczegóły i konkrety musimy jeszcze zaczekać. Dodatkowo uruchomienie tego połączenia jeszcze w tym roku wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ jesienno-zimowa siatka połączeń wejdzie w życie już pod koniec października. Z drugiej jendak strony slotów na lotnisku w Radomiu zimą nie brakuje, więc dodanie tam nowego połączenia nie jest rzadnym problemem.

Nie zmienia to faktu, że połączenie ze Skandynawią to ciekawy ruch. W dużej mierze jest to nadal kierunek emigracyjny, który mógłby pozwolić rodzinom na częstsze i wygodniejsze spotkania. Z drugiej natomiast coraz chętniej latamy tam turystycznie, więc nowa trasa mogłaby zaspokoić potrzeby kilku grup podróżnych.