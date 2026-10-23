Polska ambasada w Londynie ostrzega przed awarią systemu paszportowego
Awaria systemu paszportowego. Polska ambasada w Londynie ostrzega i wstrzymuje wydawanie Fot. 1000 Words/Shutterstock

W piątek 23 października o dużych utrudnieniach dla Polaków poinformowała Ambasada RP w Londynie. Z przekazanych komunikatów wynika, że doszło do globalnej awarii systemu paszportowego, która na kilka dni bardzo utrudni działanie urzędu.

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Podróżując po Europie, przyzwyczailiśmy się, że paszport jest nam w zasadzie niepotrzebny. Do bardzo dużej części popularnych turystycznie krajów możemy wjechać na podstawie dowodu osobistego. Takie ułatwienia obowiązują nawet w Turcji, Albanii czy Czarnogórze, które przecież nie należą do UE. Jednak podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii czy Egiptu bez paszportu ani rusz. A sezon na podróże do tych krajów właśnie się zaczyna. Dlatego awaria systemu paszportowego może okazać się sporym utrudnieniem.

Awaria systemu paszportowego. Polska ambasada wstrzymała wydawanie dokumentów

O awarii systemu paszportowego jako pierwsza poinformowała polska ambasada w Londynie. Z przekazanych w mediach społecznościowych informacji wynika, że usterka może mieć zasięg globalny. "Z powodu globalnej awarii systemu paszportowego występują dzisiaj (23.10) bardzo duże utrudnienia w obsłudze interesantów" – czytamy we wpisie opublikowanym przez dyplomatów.

Z komunikatu wynika, że cały system działa w trybie awaryjnym, a obsługa części wniosków jest po prostu niemożliwa. Stąd decyzja ambasady o wstrzymaniu wydawania gotowych paszportów aż do przyszłego tygodnia.

"Nasz urząd nie ma wpływu na powstanie i naprawę zaistniałej usterki. Jeżeli system zostanie przywrócony przez administratora (MSWiA) do pełnej sprawności jeszcze dziś, poinformujemy Państwa o tym. Wyrażamy ubolewanie z powodu powstałych niedogodności" – dodała ambasada w Londynie.

Informacje o trwającej awarii próbowaliśmy uzyskać w MSWiA. Do momentu publikacji tego materiału nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyny oraz pełnej skali problemu.

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Polski paszport jednym z najmocniejszych na świecie. Na wakacjach w Egipcie jest niezbędny

Jak wynika z danych CBOS, ważny paszport posiada jedynie ok. 33 proc. Polaków. To pokazuje, jak bardzo przyzwyczailiśmy się do posługiwania wyłącznie dowodem osobistym, a także do podróżowania w granicach UE oraz do krajów, które nie wymagają od nas przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Warto jednak pamiętać, że polski paszport otwiera drzwi do bardzo wielu miejsc na świecie. W prestiżowym rankingu Henley Passport Index 2026 nasz dokument znalazł się na 6. miejscu za sprawą możliwości wjazdu bez wizy do ponad 180 krajów. W ostatnich latach do tego grona dołączyły m.in. Wietnam i Chiny.

Równocześnie warto posiadać paszport, jeżeli zimą marzycie o ciepłych wakacjach. To właśnie na podstawie tego dokumentu można przekroczyć granicę Egiptu, który nie ma sobie równych w ofertach biur podróży (choć cena wizy systematycznie tam rośnie). W ostatnich latach na popularności wśród naszych turystów zyskiwała także Tajlandia, do której również nie wjedziemy na podstawie dowodu osobistego. Jeżeli więc marzycie o dalekiej wyprawie, egzotycznym urlopie czy po prostu o odwiedzeniu znajomych i rodziny w Wielkiej Brytanii, bez ważnego paszportu będzie to niemożliwe.