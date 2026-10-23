Awaria systemu paszportowego. Polska ambasada w Londynie ostrzega i wstrzymuje wydawanie Fot. 1000 Words/Shutterstock

W piątek 23 października o dużych utrudnieniach dla Polaków poinformowała Ambasada RP w Londynie. Z przekazanych komunikatów wynika, że doszło do globalnej awarii systemu paszportowego, która na kilka dni bardzo utrudni działanie urzędu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Podróżując po Europie, przyzwyczailiśmy się, że paszport jest nam w zasadzie niepotrzebny. Do bardzo dużej części popularnych turystycznie krajów możemy wjechać na podstawie dowodu osobistego. Takie ułatwienia obowiązują nawet w Turcji, Albanii czy Czarnogórze, które przecież nie należą do UE. Jednak podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii czy Egiptu bez paszportu ani rusz. A sezon na podróże do tych krajów właśnie się zaczyna. Dlatego awaria systemu paszportowego może okazać się sporym utrudnieniem.

Awaria systemu paszportowego. Polska ambasada wstrzymała wydawanie dokumentów

O awarii systemu paszportowego jako pierwsza poinformowała polska ambasada w Londynie. Z przekazanych w mediach społecznościowych informacji wynika, że usterka może mieć zasięg globalny. "Z powodu globalnej awarii systemu paszportowego występują dzisiaj (23.10) bardzo duże utrudnienia w obsłudze interesantów" – czytamy we wpisie opublikowanym przez dyplomatów.

REKLAMA

Z komunikatu wynika, że cały system działa w trybie awaryjnym, a obsługa części wniosków jest po prostu niemożliwa. Stąd decyzja ambasady o wstrzymaniu wydawania gotowych paszportów aż do przyszłego tygodnia.

"Nasz urząd nie ma wpływu na powstanie i naprawę zaistniałej usterki. Jeżeli system zostanie przywrócony przez administratora (MSWiA) do pełnej sprawności jeszcze dziś, poinformujemy Państwa o tym. Wyrażamy ubolewanie z powodu powstałych niedogodności" – dodała ambasada w Londynie.

Informacje o trwającej awarii próbowaliśmy uzyskać w MSWiA. Do momentu publikacji tego materiału nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyny oraz pełnej skali problemu.

REKLAMA

Polski paszport jednym z najmocniejszych na świecie. Na wakacjach w Egipcie jest niezbędny

Jak wynika z danych CBOS, ważny paszport posiada jedynie ok. 33 proc. Polaków. To pokazuje, jak bardzo przyzwyczailiśmy się do posługiwania wyłącznie dowodem osobistym, a także do podróżowania w granicach UE oraz do krajów, które nie wymagają od nas przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Warto jednak pamiętać, że polski paszport otwiera drzwi do bardzo wielu miejsc na świecie. W prestiżowym rankingu Henley Passport Index 2026 nasz dokument znalazł się na 6. miejscu za sprawą możliwości wjazdu bez wizy do ponad 180 krajów. W ostatnich latach do tego grona dołączyły m.in. Wietnam i Chiny.

REKLAMA