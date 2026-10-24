Wygląda jak kamień, kosztuje więcej niż złoto. Gram warty nawet ponad 20 tys. zł Fot. Kindel Media / Pixabay

Deszcze meteorytów pod Pułtuskiem czy kratery w Morasku to część polskiej historii, ale cenne skały z nieba spadają również współcześnie. Najrzadsze fragmenty materii z kosmosu potrafią osiągać wyceny rzędu 20 tysięcy złotych za jeden gram – zostawiając złoto daleko w tyle. Gdy w pracach polowych lub podczas spaceru natkniesz się na dziwnie ciężki, czarniawy kamień, nie odrzucaj go w krzaki.

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Za fragmenty Marsa czy Księżyca kolekcjonerzy płacą miliony dolarów, a na aukcjach Sotheby's padają historyczne rekordy. Choć meteoryt może spaść dosłownie wszędzie, aż 99 procent znalezisk przynoszonych do geologów okazuje się bezwartościowym odpadem hutniczym. Ceny meteorytów rozpalają wyobraźnię poszukiwaczy na całym świecie. Co decyduje o wartości kosmicznych kamieni i jak rozpoznać ich pozaziemskie pochodzenie?

Kosmiczny skarb w bruździe. Dlaczego bywa cenniejszy niż kruszec

Rolnik przerzucający ziemię na polu, leśnik na dukcie czy spacerowicz na podmiejskiej łące – każdy z nich może minąć go obojętnie, biorąc za pospolity kamień polny, bryłę rudy darniowej albo kawałek hutniczego żużlu. Tymczasem niepozorna, czarna bryłka o nieregularnym kształcie bywa warta więcej niż jej waga w złocie.

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Podczas gdy gram czystego kruszcu próby 999 oscyluje wokół 500–550 zł, ceny rzadkich meteorytów w wyspecjalizowanych domach aukcyjnych i muzeach potrafią sięgać od 1 do nawet 5 tysięcy euro (od 4,3 tys. do ponad 21,5 tys. zł) za jeden gram.

Wycena meteorytów nie jest jednolita. To rynek o gigantycznym rozstrzale cenowym, zależnym od genezy, składu i unikalności materiału:

Zwykłe chondryty pustynne (ok. 2–5 zł/g). Kamienie zbierane masowo przez koczowników na Saharze czy w Omanie, nienależące do rzadkich grup i pozbawione precyzyjnie udokumentowanej historii upadku, są tanie i łatwo dostępne dla początkujących hobbystów. Historyczne upadki żelazne (7–30 zł/g). Okazy ze słynnych, udokumentowanych zjawisk – jak choćby deszcz meteorytów Sikhote-Alin w 1947 roku na Syberii czy polski Pułtusk z 1868 roku – mają wartość historyczną, co gwarantuje im stałą, wyższą stawkę za gram. Materia księżycowa i marsjańska (od kilkuset do kilkunastu tysięcy zł/g). To Święty Graal kolekcjonerów. Skały wybite z powierzchni Księżyca lub Marsa przez uderzenia planetoid, które po milionach lat dryfowania w próżni spadły na Ziemię.

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Najlepszym dowodem na ten fenomen jest okaz NWA 16788 – ważący 24,67 kg meteoryt marsjański odnaleziony na Saharze. Na licytacji w domu aukcyjnym Sotheby's osiągnął zawrotną kwotę 5,3 mln dolarów (ponad 19 mln zł), stając się jednym z najdroższych fragmentów Układu Słonecznego, jakie kiedykolwiek sprzedano w prywatne ręce.

Nic dziwnego, że materiał z naszego satelity jest tak cenny. Ludzkość dopiero co po dekadach przerwy wróciła w jego okolice, o czym pisaliśmy w materiale o misji Artemis II.

Jak nie pomylić skarbu ze śmieciem?

Poszukiwacze meteorytów mają swoje branżowe określenie: meteor-wrongs (pseudometeoryty). To w 99 proc. przypadków bazalty, piryty, magnetyty lub pozostałości po starych piecach hutniczych i kolejowych, które laicy zanoszą do instytutów geologii w nadziei na szybki zysk.

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Prawdziwy meteoryt zdradza zestaw unikalnych cech fizycznych.

Skorupa obtopieniowa (fusion crust): powstaje w ułamku sekundy, gdy bolid przedziera się przez ziemską atmosferę z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę. To cienka (1–2 mm), zazwyczaj czarna lub ciemnobrązowa, matowa warstewka przypominająca przypaloną skórkę chleba. Regmaglipty: charakterystyczne, owalne zagłębienia na powierzchni, przypominające odciski kciuka wciśnięte w miękką plastelinę. Powstają na skutek ablacji, czyli odparowywania mniej odpornych partii minerałów podczas lotu. Masa i magnetyzm: zdecydowana większość meteorytów (około 95 proc.) zawiera żelazo metaliczne w stopie z niklem (kamacyt i taenit). Skała jest wyraźnie cięższa od ziemskiego kamienia tej samej wielkości i zdecydowanie przyciąga magnes neodymowy. Brak pęcherzyków gazu: kosmiczne skały krystalizowały w próżni i pod ogromnym ciśnieniem. Jeśli w kamieniu widać puste pęcherzyki gazowe (jak w pumeksie czy żużlu) – to niemal na 100 proc. odpad przemysłowy.

W popkulturze panuje przekonanie, że meteoryt tuż po upadku świeci czerwienią i wypala dziurę w ziemi. W rzeczywistości faza hamowania i rozgrzewania w atmosferze trwa zaledwie kilka sekund i dotyczy wyłącznie wierzchniej warstwy (która natychmiast odpada). Środek kamienia zachowuje temperaturę głębokiej przestrzeni kosmicznej (bliską zeru bezwzględnemu). Świeżo upadły meteoryt jest zazwyczaj zaledwie ciepły, chłodny, a bywa wręcz pokryty szronem skondensowanym z wilgotnego powietrza.

Szansa na obserwację takiego zjawiska rośnie w okresach wzmożonej aktywności rojów. Terminy podpowiadaliśmy m.in. w tekście zbliża się deszcz meteorów nad Polską – wtedy spójrz w niebo.

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Znalazłeś okaz w Polsce? Prawne pole minowe

Wielu amatorom wydaje się, że zasada "znalezione – nie kradzione" załatwia sprawę. Polskie prawodawstwo w kwestii własności obiektów spadających z nieba nie posiada osobnej, dedykowanej ustawy, co zmusza prawników do sięgania po ogólne zasady Kodeksu cywilnego.

Eksperci, w tym prawnicy z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, wskazują na art. 181 Kodeksu cywilnego: meteoryt w chwili upadku stanowi tzw. rzecz niczyją (res nullius). Własność rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne. Oznacza to, że co do zasady znalazca staje się właścicielem.

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Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Poszukiwania na cudzym terenie wymagają zgody właściciela działki. Jeśli znalazca rozkopał pole, zniszczył uprawy lub wszedł bez wiedzy gospodarza, właściciel ziemi może dochodzić praw do meteorytu lub odszkodowania przed sądem cywilnym.

Na terytorium Polski meteorytami można handlować bez koncesji – sprzedawać je kolekcjonerom, muzeom czy wymieniać na giełdach minerałów. Chcesz sprzedać okaz na aukcji w Nowym Jorku czy Londynie? Prawo ochrony przyrody nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) na wywóz cennych okazów przyrodniczych poza granice RP. Wywóz bez zgody to przestępstwo.

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Pułapka wykrywacza metali. Do 2 lat więzienia za hobby

Największe niebezpieczeństwo czyha na tych, którzy w poszukiwaniu kosmicznych skał postanowią wspomóc się technologią.

Większość meteorytów wykazuje silne właściwości magnetyczne, co sprawia, że wykrywacz metali jest najbardziej efektywnym narzędziem w terenie. Jednak od stycznia 2018 roku polskie prawo traktuje poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) jako przestępstwo (art. 109c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

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Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności, a w skrajnych przypadkach do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli patrol policji zatrzyma poszukiwacza z wykrywaczem w lesie czy na polu bez stosownych pozwoleń konserwatorskich, sprzęt zostaje zabezpieczony, a sprawa trafia do prokuratury.