MSW Niemiec szykuje odpowiedź na "lewicowy fetysz" upaństwawiania koncernów Fot. elxeneize / Shutterstock

Niemiecki minister spraw wewnętrznych chce utrudnić proces przejmowania przedsiębiorstw przez państwo. To odpowiedź na plany berlińskiej lewicy, która zamierza upaństwowić koncerny mieszkaniowe.

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Poprzez nową ustawę o ochronie inwestycji niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt zamierza precyzyjnie uregulować warunki przejmowania przedsiębiorstw przez państwo, a tym samym utrudnić ten proces. Jak stwierdził Dobrindt w wypowiedzi dla niedzielnego (25.10.2026) wydania gazety "Bild", ustawa ta ma jasno pokazać, "że arbitralny, lewicowy fetysz przejmowania przedsiębiorstw przez państwo jest niezgodny z Ustawą Zasadniczą".

Impulsem do opracowania projektu ustawy są plany ewentualnego rządu koalicji partii Lewica, SPD i Zielonych w Berlinie, dotyczące upaństwowienia dużych przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego posiadających ponad 10 tysięcy mieszkań. Na cel ten ma zostać przeznaczone w ramach odszkodowań dla koncernów do 16 miliardów euro. Partia Lewicy, Zieloni i SPD uzgodnili również budowę 100 tysięcy nowych mieszkań oraz wprowadzenie ograniczenia wysokości czynszów w nieruchomościach należących do kraju związkowego, jakim jest stolica Niemiec.

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Kluczowe założenia ustawy

Według informacji Dobrindta planowana ustawa o ochronie inwestycji ma zawierać trzy kluczowe założenia: po pierwsze, w przypadku nacjonalizacji odszkodowania mają być możliwe wyłącznie w wysokości wartości rynkowej. Musi ona zostać ustalona na podstawie ekspertyzy wyceny. Po drugie, odszkodowanie ma być wypłacane bezpośrednio w gotówce.

Po trzecie, zgodnie z planami szefa MSW, upaństwowienie ma być możliwe tylko wtedy, gdy wyraźnie wykazano jego konieczność. Wcześniej należy w pełni wyczerpać inne środki, takie jak inwestycje w budownictwo mieszkaniowe lub jego wspieranie. Rząd Niemiec uzgodnił taki zamiar ustawodawczy, aby utrudnić upaństwowienia i wywłaszczenia na szczeblu krajów związkowych.