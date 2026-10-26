Carrefour rzuca niezwykle kuszącą promocję na air fryera, ale tylko na jeden dzień. Dotykowy panel, osiem programów i okienko do podglądania frytek za cenę kilograma dobrej kawy. Czy to nie za tanio jak na tak zaawansowany sprzęt?
W promocjach air fryery kosztują zwykle od 100 do 200 zł. Nawet w Action, gdzie sprzęty bywają najtańsze, większego air fryera przeceniono do 149,95 zł, a 6,5-litrowy model MPM z Biedronki Home kosztował w promocji 169 zł. Poniżej 100 zł schodzi się rzadko, więc obiektywnie to niezła przecena
Ile kosztuje air fryer PRIME3 SAF32 w Carrefourze?
Promocja air fryera trwa tylko w piątek (30 października), a o niższej cenie decydują karta lub aplikacja. "Cena obowiązuje z zarejestrowaną Kartą PAYBACK, Kartą Seniora Carrefour lub aktywowanym kuponem w aplikacji Mój Carrefour" – czytamy w przypisie w gazetce.
Bez nich sprzęt kosztuje 199 zł, bo tyle wynosiła też jego najniższa cena z 30 dni przed obniżką. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. W sklepach internetowych ten model jest sporo droższy.
OleOle! i RTV Euro AGD chcą za niego 299 zł, a jedna z ofert na Allegro kosztuje 164,99 zł, do czego dochodzi 14,99 zł za wysyłkę. Nawet ta oferta jest więc ponad dwa razy droższa niż promocja w Carrefourze.
Specyfikacja air fryera PRIME3 SAF32
PRIME3 to marka własna warszawskiej spółki 2N-Everpol, która od 2017 roku sprzedaje elektronikę użytkową i małe AGD w średnich i niższych cenach. Jak wynika z informacji na stronie marki, spółka jest też generalnym dystrybutorem Blaupunkta.
Z opisu produktu i gazetki wynika, że PRIME3 SAF32 ma:
Opis sprzętu przekonuje też, że dzięki technologii Rapid Air Vortex (szybkiemu, wirowemu obiegowi gorącego powietrza) potrawy są chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku.
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Czy air fryer PRIME3 SAF32 jest wart 79,99 zł?
Cudów nie ma co się spodziewać. Kosz o pojemności 4,55 l i moc 1400 W to parametry skromniejsze niż u konkurencji. Opis sprzętu zachwala przy tym pojemność słowami "Idealna dla całej rodziny".
W praktyce 4,55 l wystarczy raczej dla jednej lub dwóch osób, a rodzina z dwójką dzieci musiałaby smażyć na raty. Za 79,99 zł to więc dobry zakup dla singla albo pary. Większej rodzinie przyda się pojemniejszy sprzęt.
Sama moc do takiego kosza w zupełności wystarcza, bo air fryer XL z Action, przeceniony we wrześniu, ma 5 l i 1500 W, a MPM 6,5 l i 1900 W, więc u wszystkich trzech wychodzi mniej więcej 300 W na litr.