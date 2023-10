W Halloween możesz pozwolić sobie na odrobinę strachu. Redakcja naTemat wybrała najciekawsze halloweenowe tytuły z serwisów VOD. Na liście znajdziemy mroczne filmy familijne, seriale z gatunku thriller, klasykę horrorów, a także czarne komedie w slasherowym stylu. Od "Martwego zła: Przebudzenia" i "Rodzinkę Addamsów", aż po "Blair Witch Project" oraz "Terrifier 2".

Filmy i seriale na Halloween (VOD)

Halloween to, innymi słowy, Wigilia Wszystkich Świętych, która poprzedza chrześcijańskie święto znane jako Dzień Wszystkich Świętych. Halloweenowa tradycja wywodzi się z pogańskich wierzeń – jest wzorowana na święcie Samhain obchodzonym przez Celtów.

Nasi europejscy przodkowie wierzyli, że w Samhain granica pomiędzy światem żywych a światem zmarłych zaciera się. Duchy mogły wówczas wchodzić w interakcje z żywymi. By je odstraszyć, ludzie przebierali się i rozpalali ogromne ogniska.

Obecnie rozumiane Halloween zawitało do Polski zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych od ładnych kilku dekad dzieci, młodzi i dorośli zakładają przebrania i spacerują od jednego domu do drugiego w poszukiwaniu słodyczy ("cukierek albo psikus"). Co więcej, huczne halloweenowe imprezy z czerwonymi kubkami na wódkę (takimi jak w amerykańskich teen dramach) i muzyką puszczoną na maksa cieszą się 31 października niezwykłą popularnością.

Jeśli jednak nie macie w planach żadnych imprez, serwisy VOD (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, HBO Max i Apple TV+) oferują mnóstwo tytułów na Halloween – zarówno filmów, jak i seriali. Dla każdego coś dobrego! Mamy "Wednesday" z Jenną Ortegą, kultowy found footage "Blair Witch Project", kontynuację "Martwego zła", nostalgiczne "Hokus Pokus" z Sarah Jessicą Parker oraz musical "The Rocky Horror Picture Show". Oto "polecajka" redakcji naTemat.

Netflix

Filmy:

Apostoł

Blair Witch Project

Dark Web: Usuń znajomego

Egzorcyzmy Emily Rose

Ostatnia wieczerza

Powrót klątwy

Rytuał

Szkoła czarownic

Ulica strachu (trzy części)

Veronica

Seriale:

Junji Ito: Makabryczne japońskie opowieści

Nawiedzony dom na wzgórzu

Nocna msza

Wednesday

Zagłada domu Usherów

HBO Max

Filmy:

Seriale:

Co robimy w ukryciu

Folklor

Outsider

Nie z tego świata

Stamtąd

Prime Video

Filmy:

Seriale:

Cruel Summer

Fear The Walking Dead

Lore

Nierozłączne

Pamiętniki wampirów

Disney+

Filmy:

Boogeyman

Fresh

Hokus Pokus

Menu

Omen

Osada

Rocky Horror Picture Show

Stoker

Zabawa w pochowanego

Zabójcze ciało

Seriale:

American Horror Story: Oczekiwanie

Buffy: Postrach wampirów

Gannibal

Gęsia skórka

Salem

SkyShowtime

Filmy:

A Ghost Story

Candyman

Ciche miejsce

Hellraiser

Kokainowy miś

Nieznajomi

Noc żywych trupów

Projekt: Monster

Rodzina Addamsów

Zwierzęta nocy

Seriale:

Bates Motel

Dexter

Dom grozy

Księga czarownic

Miasteczko Twin Peaks

