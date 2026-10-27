Biały nalot w czajniku to węglan wapnia. Kwasek cytrynowy rozpuszcza go bez szorowania. Fot. PawelKacperek / Shutterstock

Żaden ocet i soda. Na kamień w czajniku poradniki polecają coś, co większość z nas trzyma w szafce z dodatkami do ciasta. Sprawdziliśmy w materiałach do chemii i instrukcjach producentów, czy ten trik naprawdę działa. Spoiler: tak, choć dosypywanie kolejnych łyżeczek wcale nie przyspieszy sprawy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Biały, chropowaty nalot na dnie czajnika zna każdy, kto ma w kranie twardą wodę i nie ratuje się dzbankiem filtrującym ani wodą po odwróconej osmozie. Kamień szpeci, a przy grubszej warstwie utrudnia grzałce oddawanie ciepła.

W naTemat pisaliśmy już, że czajnik elektryczny w trakcie pracy pobiera tyle mocy co 50 lodówek naraz, a jedno zagotowanie pełnego dzbanka to ok. 0,13–0,15 kWh. Trzeba go więc regularnie czyścić.

Kwasek cytrynowy usuwa kamień z czajnika. Jak to działa?

Zacznijmy od tego, z czym walczymy. Jak wyjaśnia Zintegrowana Platforma Edukacyjna resortu edukacji, kamień w czajniku to głównie węglany wapnia i magnezu oraz wodorotlenek magnezu, które wytrącają się z wody podczas gotowania.

REKLAMA

"Jest on odpowiedzialny za niszczenie wszelkich urządzeń, w których podgrzewa się wodę" – czytamy w materiałach. Węglan wapnia buduje też skały wapienne i nacieki w jaskiniach.

Na dnie czajnika rośnie nam więc miniaturowa grota, a wapń w tej postaci nie lubi kwasów. Kwas rozbija węglan, uwalniając dwutlenek węgla (stąd bąbelki i piana), a z wapnia powstaje nowa sól.

Wapń w tej postaci nie lubi kwasów. Kwas reaguje z węglanem i zamienia go w sól, która rozpuszcza się w wodzie i wylatuje razem z nią do zlewu. Przy okazji uwalnia się dwutlenek węgla, stąd bąbelki i piana.

REKLAMA

Przy occie jest to octan wapnia, który według ZPE łatwo rozpuszcza się w wodzie. Kwasek daje cytrynian wapnia, z którym bywa nieco więcej zachodu, ale o tym za chwilę. Producent czajników Fellow w poradach dla klientów uznaje kwas cytrynowy za odrobinę mocniejszy od octu. I do tego nie cuchnie. Soda oczyszczona do tej roboty się nie nadaje. Ma odczyn zasadowy, a więc z węglanem wapnia nie powalczy.

Ile kwasku cytrynowego wsypać do czajnika?

Tu poradniki mocno się rozjeżdżają. Wprost proponuje 2 płaskie łyżeczki (ok. 8–10 g) na 500 ml wody, Fellow zaleca dwie łyżki na tyle samo wody, a blog Tefala 2–3 łyżki na litr. Rozsądnie jest zacząć od mniejszej dawki i w razie potrzeby powtórzyć zabieg, a potem sprawdzić, jak zapobiec osadzaniu się kamienia w czajniku.

REKLAMA

Krok po kroku wygląda to tak:

Wlej do czajnika ok. pół litra wody . Tyle, żeby przykryła cały osad, ale nie powyżej znaku "max". Wsyp kwasek i wymieszaj. 2 łyżeczki na lekki nalot, łyżkę lub dwie na grubszą warstwę. Mieszaj, aż proszek się rozpuści. Zagotuj roztwór i wyłącz czajnik . Jeśli zacznie się pienić, to tylko dwutlenek węgla z reakcji. Odczekaj . Wprost podaje 15–30 minut, Fellow radzi co najmniej pół godziny. Wylej i wypłucz. Roztwór do zlewu, a wnętrze przepłukujemy czystą wodą. Zagotuj świeżą wodę i ją także wylej . Dopiero potem czajnik jest gotowy. Powtórz w razie potrzeby . Przy grubym kamieniu jeden zabieg może nie wystarczyć.

Czego unikać przy odkamienianiu czajnika?

Najpierw zajrzyjcie do instrukcji, bo producenci podają różne informacje. Philips na stronie pomocy dopuszcza kwas cytrynowy, ale za podstawę uznaje ocet zostawiony na noc. Z kolei Bosch w instrukcji czajnika TWK5P wymienia tylko ocet albo gotowy odkamieniacz.

Ta sama instrukcja przestrzega przed usuwaniem resztek kamienia twardymi przedmiotami, bo łatwo uszkodzić uszczelkę. Nóż i druciak odpada, a resztki zbieramy miękką gąbką. Nie ma też sensu mieszać kwasku z sodą, bo jedno zobojętnia drugie.

Z ilością również nie przesadzajmy. W badaniu opublikowanym w "Chemical Engineering Science" naukowcy zauważyli, że cytrynian wapnia, który powstaje w tej reakcji, słabo rozpuszcza się w wodzie, a w wyższej temperaturze jeszcze gorzej. Osiada wtedy na kamieniu i hamuje dalsze rozpuszczanie. Badanie dotyczyło przemysłu, a nie kuchni, ale chemia w czajniku jest ta sama.

REKLAMA