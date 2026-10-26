W Poznaniu znaleziono ciało mężczyzny z ranami. Policja zatrzymała już możliwego podejrzanego w tej sprawie. Fot. Shutterstock.com

W poniedziałek policjanci z Poznania otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na przejściu dla pieszych, który posiadał rany w okolicach szyi i klatki piersiowej – powiedziała w rozmowie z naTemat podkom. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji. Jego życia nie udało się uratować, a w sprawie zatrzymano już 48-letniego obywatela Ukrainy, który może mieć związek z tą śmiercią.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W poniedziałek 26 października po godzinie 8:00 rano policjanci z Poznania zostali poinformowani o rannym mężczyźnie, który leżał na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Trzebińskiej i Sycowskiej w Poznaniu.

Ciało mężczyzny na przejściu dla pieszych w Poznaniu. Miał rany szyi i klatki piersiowej

– Ten mężczyzna posiadał rany w okolicach szyi i klatki piersiowej – przekazała w rozmowie z naTemat podkom. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji. Na ten moment policja nie udziela szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób mogły powstać obrażenia na ciele mężczyzny.

REKLAMA

Jak wyjaśniła funkcjonariuszka, mimo szybkiego wezwania na miejsce karetki pogotowia i przeprowadzonej akcji ratunkowej, życia około 50-letniego poszkodowanego nie udało się uratować. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone i przewiezione do zakładu medycyny sądowej.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także technik kryminalistyki, grupa śledcza oraz funkcjonariusze z Pionu Kryminalnego. Służby zajęły się zabezpieczeniem terenu oraz zebraniem wszelkich śladów, przeprowadzono oględziny i rozpoczęto szczegółowe ustalanie okoliczności oraz dokładnego przebiegu zdarzenia.

REKLAMA

Policja zatrzymała 48-letniego obywatela Ukrainy. "Może mieć związek ze śmiercią"

– Kilka chwil potem w Plewiskach pod Poznaniem został zatrzymany 48-letni obywatel Ukrainy, który może mieć związek ze śmiercią tej osoby, która została znaleziona na pasach – wskazała funkcjonariuszka.

Aktualnie policjanci prowadzą czynności, które mają na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. – Na chwilę obecną nie wykluczamy żadnej hipotezy w tym temacie – podkreśliła podkom. Anna Klój dla naTemat.

Sekcja zwłok około 50-letniego mężczyzny znalezionego w Poznaniu została zaplanowana na wtorek 27 października na godzinę 10:00. Wówczas śledczy uzyskają więcej informacji na temat charakteru ran oraz bezpośredniej przyczyny jego śmierci. Jak wskazała policjantka, kolejne szczegóły dotyczące zdarzenia pojawią się prawdopodobnie w momencie, kiedy w prokuraturze zostaną wykonane odpowiednie czynności z zatrzymanym 48-latkiem.