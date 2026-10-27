Akcja ratunkowa na Riwierze Tureckiej
Riwiera Turecka przeżywa atak niszczącego żywiołu. Fot. Shutterstock

Tornado nawiedziło turystyczny kurort Antalya na Riwierze Tureckiej. Nie żyją cztery osoby. Siła podmuchów była tak ogromna, że łamała drzewa i porywała elementy konstrukcyjne. W sieci pojawiło się przerażające nagranie.

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Trudno uwierzyć, jak szybko bezpieczna dotąd okolica zamieniła się w obszar objęty działaniem potężnej nawałnicy. 

Tornado w Antalyi. Zginęły cztery osoby

Gwałtowne załamanie pogody uderzyło w rejon popularnej Antalyi w poniedziałek wieczorem (26.10) i prędko wywołało panikę wśród mieszkańców i turystów. Ekstremalne zjawisko meteorologiczne nadeszło wyjątkowo nagle, nie dając ludziom niemal żadnego czasu na znalezienie bezpiecznego schronienia.

Świadkowie uwiecznili ten moment na nagraniach, na których widać latające w powietrzu odłamki, uszkodzone pojazdy oraz zerwane dachy. Niestety bilans przejścia tornada okazał się tragiczny. Lokalne służby ratunkowe potwierdziły śmierć czterech osób. 

Tragiczne skutki kataklizmu w Turcji. Żywioł uderzył w plac budowy

Ofiary niszczycielskiej siły to zagraniczni robotnicy zatrudnieni przy pracach budowlanych w dzielnicy Fevzi Çakmak. Potężne tornado przeszło bezpośrednio przez tamtejszy plac budowy, uderzając z wielką siłą w tymczasowe zaplecze socjalne. 

W ułamku sekundy zostały rozerwane dwa kontenery mieszkalne, w których przebywali pracownicy. Blaszane konstrukcje zostały całkowicie zniszczone i odrzucone na znaczne odległości. Na miejsce przybyli ratownicy, jednak mimo natychmiastowej akcji mężczyzn nie udało się uratować. Kilku innych doznało też poważnych obrażeń. 

Bezpieczeństwo turystów w Antalyi. Wydano ostrzeżenie

Głos zabrał gubernator Hulusi Şahin, cytowany przez "Daily Sabah". Powiedział, że niszczycielska moc żywiołu skupiła się na obszarze wspomnianego placu budowy, nie powodując większych zniszczeń w pozostałych częściach miasta. 

Nie odnotowano podobnych, tragicznych w skutkach zdarzeń w strefach będących ścisłym centrum turystycznym. To cenna informacja dla tysięcy odwiedzających i wszystkich, którzy zastanawiają się, czy wakacje w Turcji są bezpieczne. Antalya to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych, a sama Turcja to wakacyjny hit wśród Polaków.

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Dyrekcja Generalna Meteorologii wydała jednak ostrzeżenie o ulewnych deszczach z kodem żółtym – możliwe są podtopienia, gwałtowne porywy wiatru, wyładowania atmosferyczne oraz powstawanie trąb powietrznych.

Warto mieć na uwadze fakt, że choć infrastruktura przeznaczona dla turystów nie ucierpiała, sytuacja po raz kolejny przypomina o tym, jak nieprzewidywalna potrafi być pogoda w rejonie Basenu Morza Śródziemnego. Już wcześniej panika na all inclusive w Turcji wybuchła, gdy nad Antalyą przeszła potężna burza. To ważne tym bardziej, że – jak pokazują dane – jest coraz więcej Polaków w Turcji.