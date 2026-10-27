Riwiera Turecka przeżywa atak niszczącego żywiołu. Fot. Shutterstock

Tornado nawiedziło turystyczny kurort Antalya na Riwierze Tureckiej. Nie żyją cztery osoby. Siła podmuchów była tak ogromna, że łamała drzewa i porywała elementy konstrukcyjne. W sieci pojawiło się przerażające nagranie.

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Trudno uwierzyć, jak szybko bezpieczna dotąd okolica zamieniła się w obszar objęty działaniem potężnej nawałnicy.

Tornado w Antalyi. Zginęły cztery osoby

Gwałtowne załamanie pogody uderzyło w rejon popularnej Antalyi w poniedziałek wieczorem (26.10) i prędko wywołało panikę wśród mieszkańców i turystów. Ekstremalne zjawisko meteorologiczne nadeszło wyjątkowo nagle, nie dając ludziom niemal żadnego czasu na znalezienie bezpiecznego schronienia.

Świadkowie uwiecznili ten moment na nagraniach, na których widać latające w powietrzu odłamki, uszkodzone pojazdy oraz zerwane dachy. Niestety bilans przejścia tornada okazał się tragiczny. Lokalne służby ratunkowe potwierdziły śmierć czterech osób.

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Tragiczne skutki kataklizmu w Turcji. Żywioł uderzył w plac budowy

Ofiary niszczycielskiej siły to zagraniczni robotnicy zatrudnieni przy pracach budowlanych w dzielnicy Fevzi Çakmak. Potężne tornado przeszło bezpośrednio przez tamtejszy plac budowy, uderzając z wielką siłą w tymczasowe zaplecze socjalne.

W ułamku sekundy zostały rozerwane dwa kontenery mieszkalne, w których przebywali pracownicy. Blaszane konstrukcje zostały całkowicie zniszczone i odrzucone na znaczne odległości. Na miejsce przybyli ratownicy, jednak mimo natychmiastowej akcji mężczyzn nie udało się uratować. Kilku innych doznało też poważnych obrażeń.

Bezpieczeństwo turystów w Antalyi. Wydano ostrzeżenie

Głos zabrał gubernator Hulusi Şahin, cytowany przez "Daily Sabah". Powiedział, że niszczycielska moc żywiołu skupiła się na obszarze wspomnianego placu budowy, nie powodując większych zniszczeń w pozostałych częściach miasta.

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Nie odnotowano podobnych, tragicznych w skutkach zdarzeń w strefach będących ścisłym centrum turystycznym. To cenna informacja dla tysięcy odwiedzających i wszystkich, którzy zastanawiają się, czy wakacje w Turcji są bezpieczne. Antalya to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych, a sama Turcja to wakacyjny hit wśród Polaków.

Dyrekcja Generalna Meteorologii wydała jednak ostrzeżenie o ulewnych deszczach z kodem żółtym – możliwe są podtopienia, gwałtowne porywy wiatru, wyładowania atmosferyczne oraz powstawanie trąb powietrznych.

Warto mieć na uwadze fakt, że choć infrastruktura przeznaczona dla turystów nie ucierpiała, sytuacja po raz kolejny przypomina o tym, jak nieprzewidywalna potrafi być pogoda w rejonie Basenu Morza Śródziemnego. Już wcześniej panika na all inclusive w Turcji wybuchła, gdy nad Antalyą przeszła potężna burza. To ważne tym bardziej, że – jak pokazują dane – jest coraz więcej Polaków w Turcji.