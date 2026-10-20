All inclusive w Alanyi w Turcji za mniej niż 2 tys. zł, TUI zaskoczyło ofertą Fot. Shutterstock/Creative_Bird

Dla niektórych sezon wakacyjny wcale nie kończy się wraz z nadejściem września. Polacy coraz chętniej planują swoje urlopy na jesień, szukając kierunku, który łączy w sobie dobrą pogodę i niskie ceny. Liderem okazuje się Turcja. Przejrzałam oferty all inclusive biur podróży i pozytywnie się zaskoczyłam.

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Gdy nad Bałtykiem panują już chłodne wiatry, w południowych rejonach Europy i Azji Mniejszej wciąż można liczyć na świetne warunki do plażowania. Jeśli marzysz więc o słonecznym wypoczynku w cenie porównywalnej do pobytu nad polskim morzem i zastanawiasz się, gdzie pojechać na wakacje w październiku, Turcja może być doskonałym wyborem.

Jesienny urlop w Turcji. To ostatni moment, by skorzystać z pięknej pogody

Wybór jesiennego terminu na wakacje to dla wielu strzał w dziesiątkę. Część kurortów pustoszeje z tłumów, a ceny noclegów drastycznie spadają. Turcja (a zwłaszcza all inclusive w Turcji) od lat pozostaje jednym z ulubionych kierunków Polaków, którzy pragną wówczas uciec od szaroburej pogody. Z decyzją o rezerwacji nie warto jednak zwlekać, bo wysokie temperatury w okolicach 25 st. C utrzymują się zazwyczaj do końca października. W listopadzie średnia temperatura w ciągu dnia wynosi ok. 20 st. C.

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Wyjątkowo atrakcyjnym miejscem na mapie Turcji jest Alanya. Słynie przede wszystkim z szerokich plaż, ale i bogatej oferty gastronomicznej, klimatycznego portu oraz zabytkowego wzgórza z mauretańską twierdzą. Turyści w każdym wieku i o różnych wymaganiach znajdą tam coś dla siebie. Pobyt tam oznacza mix błogiego lenistwa i aktywnego spędzania czasu, a lista tego, co warto zobaczyć w sercu Riwiery Tureckiej, jest naprawdę długa.

All inclusive w Alanyi za mniej niż 2 tys. zł. TUI zaskoczyło ofertą

Choć ja sama nie jestem fanką wakacji all inclusive – zwykle podróżuję na własną rękę – to wczasy, w których nie trzeba nic planować, brzmią całkiem nieźle. Sprawdzając, czy lepsza jest Turcja z biurem podróży, czy na własną rękę, trafiłam na perełkę. Za zaledwie 1769 zł od osoby można spędzić tydzień w czterogwiazdkowym obiekcie Cleopatra Golden Beach Hotel. Co ważne, w podanej cenie zawarty jest pełen pakiet all inclusive.

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Odnowiony w 2024 roku hotel zlokalizowany jest tuż przy słynnej Plaży Kleopatry i niedaleko tętniącego życiem centrum Alanyi. Na miejscu na gości czeka basen zewnętrzny, restauracja à la carte, bar oraz strefa spa z sauną i łaźnią turecką. Oferta obejmuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, z których część posiada boczny widok na morze. Opinie dotychczasowych gości są w większości pozytywne, a ogólna ocena obiektu kształtuje się na poziomie bardzo dobrym.

Fot. TUI/zrzut ekranu All inclusive w Turcji poniżej 2 tys. zł

Zainteresowani muszą natomiast mieć na uwadze fakt, że TUI proponuje wakacje last minute. Wylot zaplanowano na 25 października z Lotniska Chopina w Warszawie, a powrót przypada na 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych.

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Turcja czy polskie morze? Porównanie kosztów z wypoczynkiem w Stegnie

Kwota 1769 zł za kompletny pakiet turystyczny ze śniadaniami, obiadami, kolacjami oraz przelotem brzmi okazyjnie, zwłaszcza gdy zestawimy ją z polskimi realiami. Dla porównania sprawdziłam ceny tygodniowego noclegu w popularnej Stegnie nad Bałtykiem na portalu Booking.com.

Najtańsze pokoje dwuosobowe na przełomie października i listopada to koszt rzędu ok. 1 tys. zł za sam nocleg. Oczywiście należy doliczyć do tego koszty dojazdu samochodem lub pociągiem, a także codzienne wyżywienie w restauracjach. W efekcie ostateczny rachunek okazuje się bardzo podobny do propozycji wyjazdu do Turcji – nie bez powodu coraz częściej słychać, że za granicą wakacje będą tańsze niż w Polsce.