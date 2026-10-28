Orlando Bloom i Elijah Wood dołączyli do obsady 3. sezonu "Dżentelmenów" Fot. materiał prasowy / Netflix

Trzeci sezon "Dżentelmenów" Guya Ritchiego już powstaje. W związku z rozpoczęciem zdjęć do nadchodzących odcinków Netflix ogłosił nowe nazwiska w obsadzie komedii gangsterskiej. Na ekranie zobaczymy m.in. dwóch gwiazdorów trylogii "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Oby tym razem zamienili ze sobą więcej niż cztery słowa.

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"Dżentelmeni" Netflixa łączą w sobie wszystkie te elementy, które są najbardziej charakterystyczne dla twórczości Guya Ritchiego. Akcja pędząca na łeb na szyję, dynamiczny montaż i brytyjski humor. Serial reżysera "Przekrętu" i "Sherlocka Holmesa" zderza świat brytyjskiej socjety z europejskim półświatkiem, wrzucając widzów w sam środek intryg, w których komedia nieustannie przeplata się z realnym zagrożeniem.

Fabuła hitu giganta streamingu podąża za Eddiem Hornimanem, byłym kapitanem armii brytyjskiej, który służył w siłach pokojowych ONZ. Po śmierci ojca mężczyzna odziedzicza tytuł 13. księcia Halstead i zabytkowy dwór w hrabstwie Gloucestershire, w którego piwnicy kryje się wielka plantacja marihuany prowadzona przez syndykat przestępczy rodziny Glass. Eddie z początku nie chce mieć żadnych powiązań z gangsterami, ale długi jego brata i nacisk ze strony konkurencyjnych karteli zmuszają go do rozkręcenia biznesu.

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Elijah Wood i Orlando Bloom w 3. sezonie "Dżentelmenów". Do obsady dołączyło więcej aktorów

Przypomnijmy, że w drugim sezonie "Dżentelmenów" (SPOILERY!) Eddie pragnie zwiększyć swoje wpływy poza granicami ojczyzny, dlatego też rozpoczyna współpracę z włoską mafią i bierze ślub z arystokratką Isabellą Soranzą de Parme. Po weselu małżonka głównego bohatera ginie w eksplozji samolotu. Eddie odkrywa, że w spisek przeciwko niemu zamieszany był jego zazdrosny brat, Freddy, który dał się łatwo zmanipulować Johnowi Dixonowi, przywódcy syndykatu przestępczego rodziny Dixon.

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Plan zdjęciowy trzeciego sezonu "Dżentelmenów", którego premierę nieoficjalnie zaplanowano na początek 2028 roku, wystartował w tym miesiącu w Wielkiej Brytanii i Maroku. W związku z rozpoczęciem produkcji kolejnych ośmiu odcinków twórcy postanowili ogłosić, kto dołączył do obsady serialu.

Nowymi twarzami na pokładzie czarnej komedii Guya Ritchiego są Orlando Bloom ("Piraci z Karaibów") i Elijah Wood ("Yellowjackets"), odtwórcy ról elfa Legolasa i hobbita Frodo Bagginsa w trylogii "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Wspomnijmy, że w adaptacji prozy J.R.R. Tolkiena ich postacie zamieniły ze sobą raptem jedno zdanie. Chodzi o kwestię wypowiedzianą przez blondwłosego łucznika podczas narady u Elronda: "I masz mój łuk".

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W trzecim rozdziale "Dżentelmenów" ujrzymy również Roberta Carlyle'a, gwiazdora "Goło i wesoło" oraz "Trainspotting", Dextera Fletchera (reżysera "Rocketmana" o Eltonie Johnie), brazylijską aktorkę Brunę Marquezine ("Blue Beetle"), Edwarda Speleersa z "Eragona" i "Ty", Saffron Burrows (odtwórczynię Andomachy w "Troi"), a także brytyjskiego rapera Bugzy'ego Malone'a.