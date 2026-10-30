Energylandia pokazała trasę nowego wing coastera. Fot. facebook.com / EnergyLandia

W Energylandii powstaje właśnie najwyższa i najdłuższa kolejka typu wing coaster w Europie. Pierwsi śmiałkowie będą mogli przetestować ją w 2027 roku, ale park rozrywki w Zatorze już teraz dał nam przedsmak wrażeń, publikując animację przejazdu nowym rollercoasterem Rokan.

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Energylandia to największy, ale też i najchętniej odwiedzany park rozrywki w Polsce, który wielokrotnie wygrywał już prestiżowe zestawienia. Miłośników mocnych wrażeń przyciągają tam m.in. promocje na bilety, a przede wszystkim stale rozwijana oferta atrakcji, która znów się powiększy o nowego "potwora". Od kilku miesięcy krążyły bowiem informacje, że Energylandia buduje nowy rollercoaster, a fani ostrej jazdy wyczekiwali oficjalnych potwierdzeń od parku. Te wreszcie nadeszły i wiadomo już, że powstanie tam kolejny rekordzista.

Rokan w Energylandii będzie pierwszym wing coasterem w Polsce

W połowie października władze parku oficjalnie odsłoniły karty, informując o budowie pierwszej takiej atrakcji w Polsce, czyli kolejki typu wing coaster o nazwie Rokan. Konstrukcja będzie sercem zupełnie nowej strefy tematycznej Volana, która docelowo rozbuduje mapę parku w Zatorze.

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Zanim przejdziemy do konkretnych liczb, którymi chwali się park rozrywki, warto najpierw wytłumaczyć, jak w ogóle działa ta technologia. Otóż wing coaster to typ rollercoastera, w którym pasażerowie nie siedzą bezpośrednio na torze, lecz po jego zewnętrznych bokach. Taki układ foteli oznacza, że podczas przejazdu nad głową i pod stopami mamy wyłącznie powietrze. Jak wskazuje Energylandia: "Rokan jest pierwszym takim rollercoasterem w Polsce".

Park rozrywki w Zatorze chwali się również konkretnymi liczbami, które przełożą się na rekordy. Rokan ma finalnie stać się najwyższym, a także najdłuższym wing coasterem w całej Europie. Konstrukcja będzie wznosić się na wysokość aż 62 metrów, natomiast całkowita długość toru ciągnąć się będzie przez 1215 metrów. Dodatkowo kolejka osiągnie na trasie prędkość dochodzącą nawet do 115 km/h, a pełen przejazd wagoników zajmie dokładnie 141 sekund.

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Rokan ruszy w 2027 roku. Energylandia opublikowała animację trasy

Dokładna data otwarcia atrakcji nie została jeszcze oficjalnie zdradzona, jednak na ten moment przedstawiciele parku zapewniają, że ma to nastąpić w sezonie 2027. Miłośnicy mocnych wrażeń muszą więc jeszcze trochę poczekać, ale Energylandia już teraz daje przedsmak tego, co zaoferuje nowy rollercoaster.

W piątek 30 października park rozrywki zamieścił w swoich mediach społecznościowych pełną animację przedstawiającą wizualizację Rokana. Pozwala ona nam prześledzić dokładną trasę oraz układ pętli i spadków nowej kolejki.

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"Im więcej pokazujemy, tym więcej pytań pojawia się w Waszych głowach... Przyjrzyjcie się dokładnie trasie Rokana i napiszcie, czy chcielibyście zająć miejsce w pierwszym rzędzie" – czytamy w poście opublikowanym przez Energylandię na Instagramie.