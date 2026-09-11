Park rozrywki w Zatorze Fot. Andreia Veiga/Shutterstock

Chociaż to Francja i Niemcy wydają się nam atrakcyjnymi turystycznie kierunkami, z najnowszego rankingu wynika inaczej. Właśnie opublikowano najnowsze zestawienie najlepszych parków rozrywki w Europie. Polski obiekt ma co świętować.

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Energylandia, bo właśnie o naszym zatorskim parku rozrywki mowa, zgarnęła złoto w najnowszym rankingu platformy Travelcircus. Polski park pokonał obiekty takie jak niemiecki Europa-Park (miejsce 2.), a nawet paryski Disneyland (miejsce 3.), który do tej pory dla wielu był synonimem parku idealnego. Jak się okazuje, sama rozpoznawalność i Myszka Miki to za mało, by wygrać z Energylandią. Dlaczego polski park znokautował rywali?

Energylandia ma prosty przepis na sukces

Eksperci z Travelcircus nie oceniali parków na podstawie swoich subiektywnych odczuć ani popularności. Pod uwagę wzięto za to kilka czynników: stosunek ceny do jakości, opinie odwiedzających, dopasowanie oferty do różnych grup wiekowych, a także obecność w sieci i mediach społecznościowych.

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Tym, co wyróżniło Energylandię, był przede wszystkim pierwszy czynnik: stosunek jakości do ceny. Energylandia ma bowiem ponad 130 atrakcji (w tym znane na całym świecie rollercoastery), a przy tym relatywnie niskie ceny. W czasach, gdy wizyty w europejskich parkach rozrywki podrożały średnio o 16 proc. od 2022 roku (chociaż ceny na szczęście powoli wyhamowują), polski park nadal oferuje dobry balans między ceną a tym, ile atrakcji otrzymujemy w zamian. Dodajmy też, że naszemu parkowi wyzwanie chce rzucić Gigant za 50 mln euro, ale na razie to Zator wyznacza standardy.

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Ile kosztuje zabawa w parkach rozrywki w Europie?

Ten, kto choć raz miał okazję bawić się w parku rozrywki, wie, że z reguły nie jest to tania sprawa. Pojedyncze bilety kosztują setki złotych, a jednodniowy wypad z rodziną może nas wynieść nawet 1000 zł za zaledwie jeden dzień zabawy. Szczególnie mocno po portfelu uderzają ceny za granicą.

Disneyland w Paryżu, który jest prawdopodobnie najbardziej znanym i ikonicznym parkiem, to prawdziwy cenowy potwór. Jednodniowe wyjście dla 4-osobowej rodziny to uszczuplenie domowego budżetu o około 2500 zł. Srebrny medalista z Niemiec, Europa-Park, również każe sobie słono płacić – rodzina 2+2 za wstęp i parking zapłaci tam ok. 1250 zł.

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Jak dokładnie wygląda to u nas? Energylandia nie jest najtańszym sposobem na spędzenie weekendu, ale z pewnością wyprzedza zagranicznych rywali. W sezonie jesiennym, czyli od września do końca października 2026, bilet normalny do parku w Zatorze wyniesie nas 219 zł. Bilet ulgowy, który przysługuje dzieciom do 140 cm wzrostu, seniorom 65+, osobom z niepełnosprawnością i kobietom w ciąży, kosztuje 179 zł.