Polskie parki rozrywki szykują się na Halloween. Energylandia ruszyła z promocją. Fot. Andreia Veiga/Shutterstock

Ci, którzy nie lubią jesieni, lada moment mogą zmienić zdanie. Już pod koniec października popularne w Polsce parki rozrywki, takie jak Energylandia czy Majaland, szykują coś wyjątkowego. Promocje, a nawet bilety za darmo to dopiero początek.

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Lista parków rozrywki w Polsce nieustannie się wydłuża, a dodatkowo otwierają one nowe kolejki. Trudno się jednak dziwić, bo takie miejsca cieszą się popularnością nie tylko wśród najmłodszych. Wiele atrakcji w naszych parkach jest przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej. Energylandia w Zatorze zaliczana jest do największych tego rodzaju obiektów w kraju i stale się rozwija, dodając kolejne atrakcje. W sumie jest ich już tam ponad 130.

Równie warte odwiedzenia są także mniejsze parki, takie jak Majaland w Kownatach, Warszawie i Gdańsku, oraz Legendia w Chorzowie. Szczególnie może opłacić się pojechanie tam pod koniec października, bo z okazji Halloween będzie można skorzystać ze specjalnych atrakcji za półdarmo. Szczegóły poniżej.

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Halloween 2026 w Energylandii. Specjalne atrakcje i wejściówki za półdarmo

Już w dniach 23-25 i 30-31 października 2026 r. Energylandia w Zatorze planuje wydarzenie "Cukierek albo psikus". Na turystów będą czekać halloweenowe niespodzianki, a oprócz tego będzie można wejść na teren parku ze zniżką aż 30 proc. Jest jednak warunek.

"Promocja dotyczy wszystkich osób w pełnym przebraniu. Sama maska czy peleryna nie wystarczą, a strój nie może być schowany pod kurtką lub płaszczem" – czytamy na oficjalnej stronie parku. Jeżeli więc chcecie cieszyć się rabatem, szykujcie swoje najbardziej upiorne kreacje. W razie chłodu warto, żeby były o rozmiar większe i przykrywały znajdującą pod spodem cieplejszą odzież.

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To ważne, bo bilet w promocyjnej cenie można zakupić zarówno online, jak i stacjonarnie w kasie przez cały okres trwania promocji, z jednym zastrzeżeniem. Promocyjny bilet 3-dniowy będzie mógł obowiązywać tylko w terminie 23-25 października. Dodatkowo warto pamiętać, że w sezonie od 1 września do 31 października obowiązuje inny cennik niż w sezonie letnim. Przykładowo bilet normalny jednodniowy kosztuje obecnie 209 zł (zakup online) i 219 zł (zakup przy kasie). Mamy więc do czynienia z Energylandią z rekordowo wysokimi cenami.

Majaland i oferta "1+1 gratis". Co w październiku przygotowały parki rozrywki w Warszawie, Gdańsku i Kownatach?

Halloween to świetna okazja, by zachęcić rodziny do odwiedzin, nawet gdy za oknem panuje jesienna aura. W tym roku Majaland również przygotował ofertę promocyjną (a jego właściciel buduje w Gliwicach park, przez który Energylandia ma się czego bać). Jednak w przypadku tego parku klienci będą mogli zgarnąć wejściówkę całkowicie za darmo. Podczas "Gargaween", trwającego w terminie 3–31 października, park oferuje dwa bilety w cenie jednego. Oprócz tego kierowcy będą mogli skorzystać z darmowego parkingu.

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"Akcja dotyczy wyłącznie biletów całodniowych ≥ 85 cm, które w ramach akcji możliwe są do nabycia w specjalnej ofercie 1+1, tj. przy zakupie 2 biletów – 1 z nich dostajesz gratis. Suma koszyka to 129 zł" – czytamy w regulaminie.

Legendia w Chorzowie 30 i 31 października 2026. Wejdziesz nawet za darmo, ale jest warunek

Park rozrywki Legendia w Chorzowie również zaprasza na Halloween 2026. W piątek, 30 października, i sobotę, 31 października, w godzinach 17:00–23:00 na gości będą czekać tematyczne dekoracje i animacje, a także Strefa Grozy dostępna dla starszych odwiedzających. Osoby poniżej 16. roku życia będą mogły skorzystać z tej atrakcji wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

W tym czasie na terenie parku będą też funkcjonować pozostałe, standardowe atrakcje, np. kolejki Lech Coaster, Feniks i Diabelska Pętla, a także Sky Flyer, Kino XD, Electric Ring, Bazyliszek i Boruta Tricks. Na najmłodszych czekają natomiast Magiczne Koniki, Gaj Urwisów i Tea Cups.