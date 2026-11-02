Czeki turystyczne rozeszły się jak świeże bułeczki. Fot. shutterstock

Czeki Turystyczne rozchodzą się w Polsce jak świeże bułeczki. Niecałe 10 minut – tyle wystarczyło, aby rozeszły się wszystkie takie bony po 300 zł na nocleg na Lubelszczyźnie. Z kolei, gdy miała się rozpocząć 3 tura dopłat do wyjazdu na Podlasiu, przed laptopami z palcem na przycisku siedziało ponad 9 tys. osób. Na tym jednak akcja się nie kończy.

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W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki na Program Czeku Turystycznego przeznaczyło w sumie 6 mln zł. Objęto nim województwa:

podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie.

Były już dwie tury otwarcia pewnej puli takich dopłat. W październiku Lubelski Czek Turystyczny wygenerowano 4,7 tys. razy, a Podlaski ponad 5 tys. (dokładnie 5,8 tys.).

Prawdziwe oblężenie przy trzeciej turze Czeków Turystycznych

2 listopada udostępniono kolejny "rzut" czeków. Jak dowiedział się portal turystyka.wp.pl, wszystkie z lubelskiej strony zniknęły w zaledwie 10 minut. Akcja na Podlasiu też cieszyła się dużym zainteresowaniem.

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"Już kilka minut po godz. 10 na stronie internetowej generuj.podlaskiczekturystyczny.pl – czekało 1114 osób, mimo że nabór wniosków miał wystartować między godziną 11 a 12. Chwilę przed godz. 11 liczba ta wzrosła do ponad 9 tys. osób oczekujących. Polacy dosłownie rzucili się na bony. Po zaledwie kilkunastu minutach nie było już szans na zgarnięcie dodatkowych pieniędzy na wyjazd" – czytamy.

Ale to nie koniec takich okazji. Jeszcze 3 listopada ruszy trzecia tura dla województwa podkarpackiego – 300 zł na jesienny urlop: rusza walka o czeki, wygra ten, kto kliknie pierwszy – a 9 listopada dla warmińsko-mazurskiego.

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Czeki Turystyczne: kto może skorzystać i jak?

Jak podkreśla Ministerstwo Sportu i Turystyki, cel programu od początku pozostaje niezmienny: ma zachęcić Polaków do odwiedzania wschodnich regionów kraju po sezonie wakacyjnym oraz wesprzeć tamtejszą branżę turystyczną. Inicjatywa, która początkowo obejmowała tylko jedno województwo, z czasem objęła kolejne obszary – zgodnie z zapowiedzią, że będzie nowy bon turystyczny już nie tylko na Podlasiu.

O świadczenie w formie bonu o wartości 300 zł mogą ubiegać się wszyscy pełnoletni obywatele, w tym posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz seniorzy (osoby, które najpóźniej w dniu złożenia wniosku ukończyły 60 lat). Dla poszczególnych grup przygotowano odrębne pule, przy czym program nie przewiduje żadnego kryterium dochodowego. O przyznaniu wsparcia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń oraz dostępność środków w danej turze. Krótko mówiąc: 300 zł na urlop od państwa – wystarczy tylko kliknąć szybciej niż inni Polacy.

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Jest kilka warunków do spełnienia

Czeku nie można wymienić na gotówkę ani przelew. Ma on postać kodu obniżającego koszt rezerwacji bezpośrednio w obiekcie biorącym udział w akcji (ich listę można sprawdzić na stronach internetowych programu). Słowem: państwo dopłaci ci do jesiennego wyjazdu, musisz tylko spełnić kilka warunków:

pobyt musi obejmować co najmniej dwie następujące po sobie noce w tym samym obiekcie, wygenerowany kod trzeba wykorzystać przed upływem jego ważności, w przypadku braku wykorzystania pełnej kwoty 300 zł, pozostała reszta przepada.