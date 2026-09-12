Turyści w Bieszczadach Fot. Mny-Jhee/Shutterstock

Kto nie lubi darmowych wakacji? W czasach, kiedy ceny biletów lotniczych i wycieczek w biurach podróży niestannie idą w górę, każda pomoc finansowa dla miłośników podróży jest zachęcająca. Tym razem chodzi o czek turystyczny, dzięki któremu zyskasz aż 300 zł do wykorzystania na wypoczynek.

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Wakacje w tym roku nie należały do najtańszych. Niestety, jak pisaliśmy na łamach naTemat, w przyszłym roku wcale nie będzie lepiej. Nic dziwnego, że w obliczu rosnących cen w turystyce coraz więcej podróżnych wyszukuje alternatywne sposoby na wakacje i oszczędzanie pieniędzy.

Dobrym sposobem na podreperowanie wakacyjnego budżetu jest skorzystanie z oferty miejsc, którym zależy na ściągnięciu turystów. Po sukcesie podobnych inicjatyw w innych regionach, województwo podkarpackie rusza z własnym programem wsparcia turystyki. Już w najbliższy poniedziałek, 14 września, o godzinie 12:00, wystartuje nabór wniosków o Podkarpacki Czek Turystyczny. Do zgarnięcia jest 300 zł dopłaty do pobytu.

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300 zł na urlop. Zasady i warunki

Podkarpacki program ma zachęcić Polaków do jesiennych wyjazdów w Bieszczady i inne zakątki tego regionu. Nie ma mowy o oszczędnościach: pula środków przeznaczonych na ten program wynosi 2,34 mln zł, co pozwoli na przyznanie około 7,8 tysiąca bonów.

Aby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy być pełnoletnim obywatelem Polski i być gotowym zarezerwować pobyt na co najmniej dwa noclegi. Po otrzymaniu czeku trzeba dokonać rezerwacji bezpośrednio w wybranym obiekcie hotelowym z bazy programu, przez co popularne serwisy rezerwacyjne typu Booking.com są poza zasięgiem.

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Co ważne, bony dotyczą tylko kolejnych wakacji; nie można wykorzystać ich na opłacenie wyjazdów, które zarezerwowaliście przed uzyskaniem kodu. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden czek w trakcie trwania całej akcji.

Trzy tury zgłoszeń, ale i tak warto się pospieszyć

Należy spodziewać się ogromnego zainteresowania. Gdy niedawno ruszał podobny program w województwie lubelskim, cała pula wyczerpała się w zaledwie 30 sekund. Rozdanie czeków zaplanowano w trzech etapach, jednak to uczestnicy pierwszej tury mają największe szanse na uzyskanie pieniędzy.

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