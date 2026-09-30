Do zgarnięcia czeki turystyczne Fot. iwciagr/Shutterstock

Wakacje już za nami, ale nie musi to oznaczać końca wyjazdów. W czasach, w których Polacy coraz częściej decydują się na jesienne city breaki, rząd postanowił wspomóc określone regiony Polski i dopłacić rodakom do wypoczynku. Aby zgarnąć kilkaset złotych dopłaty do urlopu, trzeba spełnić kilka warunków.

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Polacy podróżują coraz częściej i to nie tylko za granicę. Rok 2026 przyniósł jednak rekordowo wysokie ceny wakacji. Sprawiło to, że coraz więcej naszych rodaków zainteresowało się krajowymi podróżami. Chociaż ceny nad polskim morzem są w stanie przyprawić o zawrót głowy, wiele regionów oferuje ciekawe alternatywy na udany wypoczynek.

W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło wesprzeć branżę turystyczną we wschodnich regionach i zachęcić Polaków do ich odwiedzenia. Rząd przeznaczył na ten program aż 6 milionów złotych – a pieniądze dołożyły także samorządy. Teraz te fundusze pozostają do zaklepania przez urlopowiczów.

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Zgarnij 300 zł na urlop w Polsce

Program wsparcia turystyki obejmuje cztery województwa – podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie – i to właśnie do wypoczynku w tych miejscach można zgarnąć dofinansowanie. Czek o wartości 300 zł w formie imiennego kodu elektronicznego obniża cenę pobytu bezpośrednio przy rezerwacji noclegu. Aby zarezerwować własny, trzeba się jednak pospieszyć, bo nabór w niektórych miejscach jest już otwarty.

Wnioski składane są wyłącznie elektronicznie na oficjalnych stronach programów regionalnych. O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Przed nami jest jeszcze 9 terminów.

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Województwo warmińsko-mazurskie

I tura: 29 września (pobyty: 30 września – 18 października) II tura: 19 października (pobyty: 20 października – 8 listopada) III tura: 9 listopada (pobyty: 10 – 30 listopada)

Województwo podlaskie

II tura: 1 października (pobyty do końca października) III tura: 1 listopada (pobyty do końca listopada)

Województwo lubelskie

II tura: 1 października (pobyty do 1 listopada) III tura: 2 listopada (pobyty do 30 listopada)

Województwo podkarpackie

II tura: 6 października (pobyty do 2 listopada) III tura: 3 listopada (pobyty do 30 listopada)

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Jest kilka warunków. Jak dostać czek na urlop?