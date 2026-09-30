Turyści we wschodniej Polsce
Do zgarnięcia czeki turystyczne Fot. iwciagr/Shutterstock

Wakacje już za nami, ale nie musi to oznaczać końca wyjazdów. W czasach, w których Polacy coraz częściej decydują się na jesienne city breaki, rząd postanowił wspomóc określone regiony Polski i dopłacić rodakom do wypoczynku. Aby zgarnąć kilkaset złotych dopłaty do urlopu, trzeba spełnić kilka warunków.

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Polacy podróżują coraz częściej i to nie tylko za granicę. Rok 2026 przyniósł jednak rekordowo wysokie ceny wakacji. Sprawiło to, że coraz więcej naszych rodaków zainteresowało się krajowymi podróżami. Chociaż ceny nad polskim morzem są w stanie przyprawić o zawrót głowy, wiele regionów oferuje ciekawe alternatywy na udany wypoczynek.

W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło wesprzeć branżę turystyczną we wschodnich regionach i zachęcić Polaków do ich odwiedzenia. Rząd przeznaczył na ten program aż 6 milionów złotych – a pieniądze dołożyły także samorządy. Teraz te fundusze pozostają do zaklepania przez urlopowiczów.

Zgarnij 300 zł na urlop w Polsce

Program wsparcia turystyki obejmuje cztery województwa – podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie – i to właśnie do wypoczynku w tych miejscach można zgarnąć dofinansowanie. Czek o wartości 300 zł w formie imiennego kodu elektronicznego obniża cenę pobytu bezpośrednio przy rezerwacji noclegu. Aby zarezerwować własny, trzeba się jednak pospieszyć, bo nabór w niektórych miejscach jest już otwarty.

Wnioski składane są wyłącznie elektronicznie na oficjalnych stronach programów regionalnych. O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Przed nami jest jeszcze 9 terminów.

Województwo warmińsko-mazurskie

  • I tura: 29 września (pobyty: 30 września – 18 października)
  • II tura: 19 października (pobyty: 20 października – 8 listopada)
  • III tura: 9 listopada (pobyty: 10 – 30 listopada)

    • Województwo podlaskie

  • II tura: 1 października (pobyty do końca października)
  • III tura: 1 listopada (pobyty do końca listopada)

    • Województwo lubelskie

  • II tura: 1 października (pobyty do 1 listopada)
  • III tura: 2 listopada (pobyty do 30 listopada)

    • Województwo podkarpackie

  • II tura: 6 października (pobyty do 2 listopada)
  • III tura: 3 listopada (pobyty do 30 listopada)

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    Jest kilka warunków. Jak dostać czek na urlop?

    Warto pamiętać, że czeki turystyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Pule w pierwszych turach rozchodziły się błyskawicznie (np. w woj. lubelskim zanotowano ponad 1,2 mln wejść na stronę w dobę), a w przeszłości natłok chętnych powodował przeciążenia serwerów i opóźnienia w wysyłce kodów SMS. Wnioski warto więc składać natychmiast po uruchomieniu danej tury i pobierać czek tylko z konkretnymi planami wyjazdu (ze względu na krótki okres ważności kodów).

    Jest też kilka warunków, o których trzeba pamiętać. Aby czek zadziałał, rezerwacja musi zawierać minimum 2 następujące po sobie noce w tym samym obiekcie, a sam obiekt musi uczestniczyć w danym programie regionalnym. Kod jest jednorazowy i nie można przekazać go innej osobie ani podzielić go na kilka pobytów. Kwota nie jest też wypłacana w gotówce ani przelewem – a zatem niewykorzystany czek przepada.