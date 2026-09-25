Już wkrótce zaczną się jesienne wyjazdy Fot. Shutterstock

Sezon wakacyjny dobiegł końca, ale to nie oznacza końca okazji do taniego podróżowania. Już 29 września wystartuje program, w ramach którego każdy pełnoletni Polak może zyskać aż 300 zł dofinansowania do wypoczynku.

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Kto nie lubi tanich wakacji? W czasach, gdy bilety lotnicze oraz wycieczki w biurach podróży stale drożeją (eksperci zdradzili już ceny wakacji 2027 i nie mamy dobrych wieści), każda zniżka czy dopłata do wakacji jest na wagę złota. Osoby poszukujące okazji ucieszy wiadomość o czeku turystycznym, który już wkrótce będzie można dostać w ramach Warmińsko-Mazurskiego Czeku Turystycznego 2026.

Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny. Jak dostać pieniądze?

Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny to pieniądze, które można wykorzystać na urlop właśnie w tym regionie Polski. Pieniądze nie będą jednak wypłacane przelewem ani w gotówce. Uczestnicy otrzymają kod rabatowy, który obniży końcowy rachunek za zakwaterowanie.

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Początkowo w ramach projektu planowano wsparcie głównie dla wybranych grup Polaków, jednak ostatecznie zasięg programu rozszerzono. Pula została podzielona na trzy kategorie: seniorzy (osoby powyżej 60. roku życia), posiadacze Karty Dużej Rodziny (ale tylko pełnoletni) oraz pozostali pełnoletni obywatele Polski.

Pierwsze dwie grupy finansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast wsparcie dla pozostałych dorosłych zapewnia Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Program stanowi część większej inicjatywy rządowej o wartości 6 mln zł, obejmującej również województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Dlaczego postanowiono dopłacić Polakom do urlopu? Celem czeku jest napędzenie ruchu turystycznego jesienią.

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Najważniejsze zasady programu. Sprawdź, zanim zaaplikujesz

Skorzystanie z ulgi wymaga spełnienia kilku wymogów. Po pierwsze, aby móc wykorzystać dopłatę, wymagane jest m.in. zarezerwowanie noclegów co najmniej na dwie doby. Rezerwacji trzeba dokonać bezpośrednio w wybranym obiekcie z oficjalnej bazy. Rabatu nie uzyskamy, korzystając z popularnych portali rezerwacyjnych, takich jak Booking.

Ważne jest też to, że każdej osobie przysługuje tylko jeden czek na cały czas trwania programu. Jeśli pobierzemy kod, ale go nie wykorzystamy, przepadnie on bez możliwości odnowienia.

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Nabór podzielono na trzy etapy, z których każdy odpowiada konkretnemu terminowi wyjazdu:

I tura: Nabór rusza 29 września o godz. 10:00 (na wyjazdy od 30 września do 18 października). II tura: Nabór rusza 19 października o godz. 10:00 (na wyjazdy od 20 października do 8 listopada). III tura: Nabór rusza 9 listopada o godz. 10:00 (na wyjazdy od 10 do 30 listopada).