Łukasz Gibała zwalnia 5 pełnomocników. Fot. shutterstock

Krakowski urząd miasta przechodzi rewolucję. Po tym, jak nowym prezydentem został Łukasz Gibała, poleciało już kilka głów. Zwolniony został m.in. dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Teraz włodarz zdecydował o pożegnaniu się z 5 pełnomocnikami, którzy współpracowali z jego poprzednikiem Aleksandrem Miszalskim.

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Prezydent Łukasz Gibała kontynuuje reorganizację krakowskiego magistratu. Właśnie odwołał pięcioro pełnomocników. Ze swoich funkcji będą musieli ustąpić:

Paweł Ścigalski (ds. klimatu i jakości powietrza) Paweł Szczepanik (ds. kultury) Ewelina Pytel (ds. polityki równościowej) Marta Wodyńska (ds. polityki senioralnej) Bogna Halska-Pionka (ds. współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim).

Mają czas do końca roku na dopięcie powierzonych zadań i znalezienie nowej pracy. W tym okresie mogą też wykorzystać urlopy. Ta decyzja to kolejne kadrowo-strukturalne roszady nowego włodarza miasta.

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Gibała tnie co może, aby uszczuplić wydatki. Właśnie zwolnił 5 pełnomocników

Wcześniej Łukasz Gibała podpisał zarządzenie zmieniające strukturę urzędu, na mocy którego wygaszono sześć departamentów utworzonych za czasów Aleksandra Miszalskiego (edukacji, komunalny, marki Kraków, polityki społecznej, spraw obywatelskich oraz zrównoważonego rozwoju).

Nowy prezydent zlikwidował też takie stanowiska jak: Krakowski Rzecznik Uczniów oraz Dialogu Szkolnego czy Krakowski Rzecznik ds. Przeciwdziałania Przemocy – i podziękował osobom, które na nich pracowały. Zwolnieni zostali także dyrektorzy kluczowych jednostek miejskich – Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ich obowiązki na razie przejęli wicedyrektorzy).

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Gibała nie tylko zwalnia i likwiduje, ale także powołał nowego pełnomocnika ds. naruszeń prawa, a od grudnia ruszy Biuro ds. Zdrowia. Prezydent Krakowa szuka oszczędności, bo miasto zadłużone jest na 9 miliardów złotych.

W tej sytuacji stwierdził, że nie wyprawi uroczystego bankietu po zaprzysiężeniu (Gibała zaprzysiężony na prezydenta Krakowa został 20 października). Obniżył też zarobki na stanowisku prezydenta miasta do ustawowego minimum. "W następstwie cięć i oszczędności, nad którymi właśnie pracujemy, planuję obniżyć koszty funkcjonowania Kancelarii Prezydenta na rok 2027 o 30 proc. w stosunku do założeń, które zastaliśmy. Szukamy kolejnych uszczupleń" – ogłaszał 30 października.

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Gibała prezydentem jest dopiero niecały miesiąc

Przypomnijmy, że po tym, jak w maju w wyniku referendum w Krakowie odwołano Aleksandra Miszalskiego, odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. W II turze wygrał Łukasz Gibała, pokonując kandydatkę popieraną przez KO i PSL Monikę Piątkowską. Zanim udało mu się zostać prezydentem Krakowa, startował trzy razy – czwarty okazał się zwycięski.