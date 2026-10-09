W wyborach w Krakowie było aż 5 spraw sądowych w trybie wyborczym Fot. Shutterstock

Na wspólną debatę nie udało się umówić, za to powodów do spotkań w sądzie nie brakuje. Finisz walki o prezydenturę Krakowa upływa pod znakiem wzajemnych zarzutów i oficjalnych sprostowań. Zanim wyborcy ruszą do urn, warto przypomnieć pięć sądowych sporów, które zelektryzowały kampanię.

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Piątek 9 października to ostatni dzień przed ciszą wyborczą. 11 października w Krakowie odbędzie się II tura wyborów na prezydenta miasta. O urząd walczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Politycy ścierają się przede wszystkim w mediach społecznościowych i w Sądzie Okręgowym, do którego trafiło aż pięć spraw związanych z wyborami. Przypomnijmy, o jakie sprawy chodzi:

1. Wypowiedzi Łukasza Gibały o radnych KO

Po wygranej I turze wyborów w Krakowie Łukasz Gibała stwierdził na antenie radia RMF FM, że zgłosiła się do niego szóstka radnych KO deklarujących wolę współpracy w radzie miasta, jeśli ten wygra. Członkowie Rady Miasta – według kandydata – mieli być niezadowoleni z działań Aleksandra Miszalskiego. Łukasz Gibała nie podał nazwisk radnych. Sąd Okręgowy ostatecznie uznał informację za nieprawdziwą.

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Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania oraz zakazał powielania tej informacji. Jednocześnie radni KO podpisali oświadczenia, w których zarzekali się, że do takich rozmów nie doszło.

2. "Bierność" Łukasza Gibały w Radzie Miasta

Monika Piątkowska zarzucała Łukaszowi Gibale wstrzymywanie się od głosu w większości spraw głosowanych w ramach Rady Miasta. Teza była niezgodna z zapisem głosowań. W związku z tym komitet Łukasza Gibały zdecydował się skierować sprawę do sądu w trybie wyborczym.

Rozstrzygnięcie okazało się dla Łukasza Gibały pomyślne. Sąd uznał na podstawie zestawienia głosowań, że wypowiedź była nieprawdziwa i nakazał Monice Piątkowskiej opublikowanie w tej sprawie sprostowania.

3. Walka o zwolnienia grupowe

Kolejny konflikt pomiędzy Moniką Piątkowską a Łukaszem Gibałą dotyczył kwestii "zwolnień grupowych" w magistracie. Monika Piątkowska zarzucała kontrkandydatowi, że ten chce zredukować kadrę urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

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Sztab Łukasza Gibały odniósł się do zarzutów, zwracając uwagę na program wyborczy i deklaracje kandydata. Wynika z nich, że Gibała planował audyt stanowisk kierowniczych i walkę z nepotyzmem. Sąd Okręgowy uznał, że przypisywanie kandydatowi zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych wprowadzało wyborców w błąd, i nakazał Monice Piątkowskiej opublikowanie stosownego sprostowania.

4. Długi Łukasza Gibały

Sztab Moniki Piątkowskiej zwrócił uwagę na wypowiedź Łukasza Gibały, w której ten deklarował, że nigdy nie miał długów. Kandydat zaciągał wielomilionowe zobowiązania, w tym pożyczkę na rozwój spółki Ductor w 2018 roku oraz zobowiązania osobiste. Łukasz Gibała się z tym zresztą nie kryje – w jego oświadczeniu majątkowym widnieje zapis o kredycie hipotecznym.

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Sąd orzekł, że Łukasz Gibała powinien sprostować swoją wypowiedź w tej sprawie. Sprostowanie ma pojawić się na jego profilu na Facebooku.

5. "Kłamca lub mitoman". Łukasz Gibała kontra Radosław Sikorski

Radosław Sikorski podczas spotkania z wyborcami Moniki Piątkowskiej w Krakowie zasugerował, że sam sąd określił Łukasza Gibałę jako "kłamcę lub mitomana". Pełnomocnik kandydata żąda sprostowania oraz przeprosin za słowa wicepremiera.

Według pełnomocnika Radosława Sikorskiego sformułowanie mieściło się w ramach manifestu politycznego oraz w granicach dopuszczalnych w debacie publicznej, która charakteryzuje się ostrym, kategorycznym i wyrazistym językiem. Rafał Rozwadowski, reprezentujący wicepremiera, zwracał uwagę, że do zdarzenia doszło w trakcie wydarzenia o charakterze politycznym.

Sąd ostatecznie uznał, że wypowiedź Radosława Sikorskiego wymaga sprostowania, które powinno zostać opublikowane na Facebooku oraz na X.

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Wybory w Krakowie. Spory w sądzie, ale nie na debacie

Warto zauważyć, że choć konflikt pomiędzy kandydatami jest dość intensywny, sztaby Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały nie porozumiały się w kwestii debaty przed II turą wyborów.

Pomiędzy kandydatami wystąpiły różnice zdań w zakresie uczestnictwa mediów i sposobu zadawania pytań. Obie strony deklarowały chęć rozmowy, ale ostatecznie nie doszło do porozumienia w kwestii wspólnych warunków potencjalnej debaty.