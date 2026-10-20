Łukasz Gibała oficjalnie prezydentem Krakowa. Fot. zrzut ekranu, Miasto Kraków / YouTube.com

Łukasz Gibała został zaprzysiężony na prezydenta Krakowa. Przedsiębiorca obejmuje urząd po zwycięstwie w przedterminowym głosowaniu. Przed nim bardzo trudne zadanie: zadłużone miasto, polityczni przeciwnicy w Radzie Miasta i niewiele ponad dwa lata na przekonanie mieszkańców królewskiego miasta, że to właśnie jemu warto było powierzyć władzę.

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– Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców – ślubował Łukasz Gibała 20 października 2026 roku w Urzędzie Miasta Krakowa.

W trakcie ceremonii doszło do przekazania politykowi insygniów władzy – łańcucha prezydenckiego i klucza do bram miasta. Prezydent miał też okazję zabrać głos w sprawach dla niego najważniejszych. Z mównicy padły słowa o zmęczeniu mieszkańców konfliktami politycznymi i potrzebie ponadpartyjnej współpracy. Łukasz Gibała apelował do radnych, aby kierowali się przede wszystkim dobrem miasta, a nie interesami ich ugrupowań. Wskazał też pięć głównych wyzwań stojących przed Krakowem: trudną sytuację finansową i konieczność oszczędności, potrzebę opracowania nowej strategii gospodarczej, poprawę polityki przestrzennej, rozwój komunikacji miejskiej oraz odbudowę zaufania mieszkańców do władz.

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Polityk zaznaczył też, że oszczędności powinny być jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców, rozwój turystyki musi uwzględniać jakość życia krakowian, a nowe osiedla powinny zapewniać więcej zieleni i przestrzeni.

Kraków ponownie ma prezydenta

Prezydentura w Krakowie to ciężki kawałek chleba. Boleśnie przekonał się o tym Aleksander Miszalski, który został odwołany przez mieszkańców miasta w referendum 24 maja 2026 roku. W okresie "bezkrólewia", z powołania samego Donalda Tuska, na dworze Kraka rządził Stanisław Kracik.

11 października wybory wygrał Łukasz Gibała. W II turze uzyskał sporą przewagę nad kandydatką popieraną przez KO i PSL – Moniką Piątkowską (która zresztą była obecna podczas dzisiejszego zaprzysiężenia). Na Łukasza Gibałę głosowało 62,12 proc. wyborców, a na jego kontrkandydatkę 37,88 proc.

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Droga do zwycięstwa zaczęła się jednak w I turze, w której Łukasz Gibała odnotował wysoki wynik 36,38 proc. głosów przed Moniką Piątkowską z rezultatem 29,91 proc. głosów i Michałem Drewnickim (kandydatem PiS), który uzyskał poparcie na poziomie 17,5 proc.

W krakowskich wyborach stosunkowo niski wynik uzyskał za to kandydat Konfederacji Korony Polskiej – Michał Klimek (w porównaniu do średnich sondażowych poparcia KKP w kraju). Mowa tu o 4,11 proc. Za to z lewicowego starcia Aleksandra Owca kontra Daria Gosek-Popiołek zwycięsko wyszła współprzewodnicząca opozycyjnego Razem. Ostatnie miejsce w wyborach zajął Sławomir Pietrzyk (0,37 proc.). Z wyścigu wyborczego wycofał się Jan Hoffman.

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Kim jest Łukasz Gibała? Do czterech razy sztuka

Łukasz Gibała to przedsiębiorca, doktor nauk humanistycznych, samorządowiec, a także były poseł. W Sejmie zasiadał w VI i VII kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej, na pewnym etapie przeszedł do Ruchu Palikota i inicjatywy Twój Ruch.

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Polityk pierwszy raz w wyborach na prezydenta Krakowa wystartował w 2014 roku. Nie udało mu się wówczas nawet dojść do II tury. Nie inaczej było w 2018 roku. Dopiero w 2024 roku przed Łukaszem Gibałą pojawiła się szansa na przerwanie złej passy. Były to pierwsze wybory, w których nie wystartował rządzący Krakowem przez 22 lata prezydent z Sosnowca – Jacek Majchrowski.

Łukasz Gibała pokonał w I turze kandydata PiS (a obecnie członka Rozwoju Plus) Łukasza Kmitę, ostatecznie przegrał jednak o zaledwie 5 tys. głosów z Aleksandrem Miszalskim w turze II. Jego prezydentura będzie nietypowa, bo miastem przyjdzie mu zarządzać zaledwie przez nieco ponad dwa lata, aż do wyborów samorządowych w 2029 roku.