Małe paczki z Chin są coraz droższe. Dopłaty mogą przebić wartość zamówionego towaru. Fot. OMfotovideocontent / Shutterstock

Kiedyś zamawiałem z Chin drobiazgi za kilka złotych dla oszczędności lub z czystej ciekawości. Ostatnio przy kasie okazało się, że za cło i nowe opłaty zapłacę więcej niż za sam koszyk. I to mimo darmowej dostawy i rabatu. Od początku listopada naprawdę przestało zamawianie taniochy z AliExpress czy Temu naprawdę przestało mieć sens.

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Unia Europejska od kilku miesięcy kręciła sznur na rzeczy nie tylko "Made in China", ale ogólnie spoza wspólnoty.. O tym, że Temu i Shein traciły swoją największą przewagę, pisałem już wiosną, ale wtedy była to jeszcze teoria. Teraz doświadczyłem tego na własnej skórze i aż nie dowierzałem, że nie udało mi się jakoś tego sprytnie ominąć.

Cło na paczki z Chin i nowa opłata. Skąd te dodatkowe koszty?

Podwyżki przyszły stopniowo. Od 1 lipca nie ma już zwolnienia z cła dla przesyłek do 150 euro (ok. 655 zł). W jego miejsce weszła stała stawka 3 euro (ok. 13 zł) za pozycję w przesyłce. To rozwiązanie tymczasowe, które ma obowiązywać do 1 lipca 2028 roku. Od 1 listopada doszła kolejna opłata za paczki z Temu, Shein i AliExpress.

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Ta opłata manipulacyjna wynosi 2 euro (ok. 9 zł) i też liczy się od pozycji, a pozycja to według Krajowej Szkoły Skarbowości "grupa towarów tego samego rodzaju". Dwie bawełniane koszulki liczą się więc raz, a koszulka, latarka i zabawka już trzy razy. Na każdą grupę przypada 5 euro (ok. 22 zł), do czego dochodzi jeszcze VAT. Po co to wszystko?

Stare zwolnienie, jak przekonuje Ministerstwo Finansów, było "nadużywane poprzez zaniżanie ich wartości i sztuczne dzielenie przesyłek". Nowe przepisy uderzają w fanów tanich gadżetów, bo chodzi też o powstrzymanie zalewu taniości i ochronę europejskich firm.

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I to rzeczywiście działa. Już w lipcu INNPoland donosiło, że tanie paczki z Chin dostały potężny hamulec, a według Krajowej Administracji Skarbowej liczba zgłoszeń takich przesyłek w Polsce spadła mniej więcej o połowę. I najpewniej dalej będzie pikować.

Zakupy na AliExpress. Koszyk za 77,77 zł, opłaty za 80,82 zł

Należę do ludzi, którzy lubili zamawiać różne "przydasie" za parę złotych. A to łańcuch do kluczy, a to kabelki USB czy poidełko dla kota. Przed wakacjami to się jeszcze opłacało.

Wystarczyło wziąć trzy rzeczy w ramach Choice (to program Ali z darmową dostawą) i paczka przychodziła bez żadnych dopłat. Te same produkty w polskich sklepach kosztowały kilka razy więcej, więc np. etui na telefon wolałem kupić bezpośrednio z Chin za 10 zł niż u polskiego pośrednika za 40 zł. Niestety to już przeszłość.

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Ostatnio pękły mi gąbki w słuchawkach (Redragon H858 oczywiście z Państwa Środka), a że to dobry sprzęt, to szkoda go wyrzucać. Zamiennika w polskich sklepach nie znalazłem, więc "wybrałem się" na zakupy do Chin.

Gąbki kosztowały 39,19 zł, a do tego dorzuciłem jeszcze dwa akcesoria do Beyblade (nie pytajcie, piszę o tym, by operować na konkretnym przykładzie) za 14,29 zł i 24,29 zł, bo też nie ma ich w polskich sklepach, a drukarki 3D w domu nie mam.

Towar za 77,77 zł, opłaty importowe za 80,82 zł. Tak wygląda małe zamówienie z Chin. Fot. zrzut ekranu / AliExpress

Razem 77,77 zł i dostawa za darmo. Tyle że podsumowanie zamówienia pokazało jeszcze 80,82 zł szacowanych opłat importowych, a więc... więcej niż za sam towar. Do tego AliExpress wzięło na siebie 26,40 zł, ale i tak zostało mi 54,42 zł dopłaty i 132,19 zł do zapłacenia. Wklepałem jeszcze kod rabatowy, a i tak jestem ponad 50 zł w plecy.

Rozbijmy tę opłatę zgodnie z wytycznymi UE. Trzy pozycje po 5 euro to 15 euro, a po doliczeniu 23 proc. VAT wychodzi około 81 zł. Moje dawne etui za 10 zł przed rabatami od Ali kosztowałoby dziś około 37 zł, czyli niemal tyle, co u polskiego sprzedawcy. Nie miałem wyjścia, więc zamówiłem, ale przy takich "pierdółkach" był to ostatni raz.

Przy droższych zakupach te kilkadziesiąt złotych nie robi takiej różnicy, a powyżej 150 euro ryczałtu i tak nie ma, bo wchodzi zwykłe cło. Gdy jednak opłaty dorównują wartości towaru, lepiej rozejrzeć się w polskich lub europejskich sklepach. Nawet jeśli produkt będzie tam droższy, końcowa suma może wyjść niższa.

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Jak ominąć cło z Chin? Sposoby są, ale cudów nie będzie

Nie jest to już takie proste i nie chodzi tylko o Ali, bo te same opłaty dotyczą też Temu (niżej screen), Shein i innych platform. Najprostszy sposób to zamawianie rzeczy z jednej grupy, np. samych zabawek albo samej elektroniki.

Temu dorzuca się do opłat importowych. Towary z lokalnych magazynów są ich pozbawione. Fot. zrzut ekranu / Temu

Wtedy dopłata naliczana jest raz, a nie za każdy rodzaj towaru osobno. Problem w tym, że o przypisaniu do grupy decyduje kod celny, więc kupujący nie zawsze wcześniej zgadnie, co zostanie policzone razem. Dopiero okaże się to w koszyku.

Drugie wyjście to wysyłka z Polski lub innego kraju UE (można zaznaczyć w opcjach wyszukiwania w sklepie), bo giganci mają już swoje centra logistyczne w Europie. Paczki z takich magazynów nie są objęte ani cłem, ani opłatą manipulacyjną.

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Trzeba jednak porównać ostateczną cenę, bo towar z europejskiego magazynu bywa droższy (pewnie cło już jest doliczone z automatu). Przed kliknięciem "Zapłać" warto też pamiętać, że zwrot paczki nie oddaje cła ani VAT.