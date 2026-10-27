Porysowane, ale sprawne. Castorama sprzedaje taniej towar w strefie "Drugie życie produktów" Fot. Castorama Nowy Targ / Facebook

Bateria za 98 zł zamiast ponad 158 zł, lampa za 74 zł, nasiona za złotówkę. Castorama postawiła we wszystkich swoich sklepach regały z rzeczami, które nie mogą już uchodzić za nowe, ale to nie znaczy, że są do wyrzucenia. Co ciekawe, sprzęt ze strefy "Drugie życie produktów" da się reklamować.

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Do nowej strefy outletowej trafiają rzeczy ze zwrotów, z ekspozycji, z serwisu i z wypożyczalni Castorent, a także sprawne produkty z uszkodzonym opakowaniem. Przed powrotem na półkę każdy przechodzi ocenę techniczną, a w razie potrzeby wizytę w serwisie. Ceny są niższe nawet o 60 proc.

Co można kupić w strefie "Drugie życie produktów"?

Castorama wymienia elektronarzędzia, sprzęt ogrodowy, oświetlenie, drzwi, płytki, panele podłogowe, meble ogrodowe i produkty sezonowe. W praktyce to mieszanka wszystkiego, od wiertła po kurtkę.

Tak wyglądał w lipcu regał w Castoramie w Nowym Targu (w niektórych sklepach inicjatywa pojawiła się dużo wcześniej), nad którym wisi szczera tabliczka "Artykuły ponaprawowe, porysowane":

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bateria (kran) – 98,01 zł, przed przeceną ponad 158 zł lampa – 74,01 zł zamiast ponad 148 zł strug (hebel) – 89,98 zł, wcześniej ponad 128 zł kurtka – 100 zł drzewko – 50 zł wiertło do betonu i klucz – po 3 zł nasiona (m.in. kapusty i dzwonków) – od 1,01 zł

Lampa staniała mniej więcej o połowę, a bateria o 60 zł. Przy drobiazgach rabat liczy się w groszach, ale przy większym sprzęcie różnica jest zauważalna.

Czy towar z drugiego życia można reklamować?

Można. Z informacji na stronie sklepu wynika, że produkty są objęte 2-letnią ochroną konsumenta wynikającą z przepisów, a prawo do reklamacji zostaje zachowane. Oferta nie jest stała, bo rzeczy dochodzą na bieżąco i w każdym sklepie są inne.

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Outlety z towarem poekspozycyjnym od lat działają np. w sklepach internetowych. Tam kupujemy jednak w ciemno, na podstawie opisu i zdjęcia. Tutaj sprzęt można obejrzeć z każdej strony i sprawdzić, czy rysa jest kosmetyczna, czy to jednak coś więcej. Te same zasady co przy kupowaniu telewizora z ekspozycji działają też przy lampie czy szlifierce.

"Dobry i sprawny produkt nie powinien stawać się odpadem tylko dlatego, że wcześniej był częścią ekspozycji, wypożyczalni albo ma uszkodzone opakowanie" – podkreśla Kinga Sowik, która w Castorama Polska odpowiada za usługi i transformację cyrkularną. W tym samym kierunku idą przepisy UE, która np. zakazuje niszczenia niesprzedanej odzieży.

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Castorama nie pierwsza z outletem w markecie budowlanym

Z wypożyczalni Castorent klienci skorzystali od 2024 r. ponad 200 tys. razy, a dzięki programowi napraw co roku ok. 50 tys. urządzeń wraca do użytku. To również ten sam kierunek, w którym zmierza Bruksela z prawem do naprawy. Od 2011 r. Castorama zbiera też elektrośmieci w akcji "Kwiaty za Elektrograty", a w zamian wydaje sadzonki. To ważne, bo elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza.