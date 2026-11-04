Bogdan Święczkowski wydał oświadczenie. Pod komunikatem podpisał się też Bartłomiej Sochański. Fot. TK

W sieci pojawiło się oświadczenie, pod którym podpisali się Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański. Zarzucili władzy wykonawczej przeprowadzenie "bezprecedensowego w historii Europy ataku na organ władzy sądowniczej". Zwrócili się już nie tylko do polskiej opinii publicznej. Komunikat pojawił się także w języku angielskim.

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Pismo od Święczkowskiego i Sochańskiego wrzuciła na platformę X rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor. "Kierujemy niniejsze oświadczenie do polskiej i międzynarodowej opinii publicznej, aby wyrazić jednoznaczny sprzeciw wobec bezprecedensowego w historii Europy, bezprawnego, brutalnego ataku władzy wykonawczej na niezależny organ władzy sądowniczej" – brzmi pierwszy akapit.

Oświadczenie Święczkowskiego i Sochańskiego. Apel do polskiej i międzynarodowej opinii publicznej

Dalej sędziowie nawiązali do wydarzeń z 30 października. Stwierdzili, że tamtego wieczoru policjanci "wdarli się" do Trybunału Konstytucyjnego z terenu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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"Zamaskowani funkcjonariusze policji zabarykadowali budynek Trybunału, uniemożliwiając wejście do niego legalnym sędziom. Skala i użytych sił świadczą, że operacja ta była od dawna przygotowana" – określili. Później przeszli do ataku na sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

"Ogłoszenie się bez żadnej podstawy prawnej i wbrew zdrowemu rozsądkowi za osobę kierującą Trybunałem przez panią Korwin-Piotrowską nie wywołuje żadnych skutków prawnych, podobnie jak próba zawieszenia legalnie powołanych przez Prezydenta Prezesa i Wiceprezesa Trybunału" – czytamy dalej w komunikacie.

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Twórcy dokumentu zwrócili się z apelem o wsparcie już nie tylko polskiej opinii publicznej, ale i międzynarodowej. "Wierzymy, że polskie społeczeństwo i międzynarodowa opinia publiczna opowiedzą się po stronie legalizmu, uczciwości i zwykłej ludzkiej przyzwoitości, a przeciwko brutalnej i prymitywnej sile oraz próbie uzurpacji władzy" – podsumowali.

Eskalacja konfliktu wokół TK. Co się działo 30 października i później?

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Następnie prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że przekazał do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Szef resortu sprawiedliwości dodał, iż cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

We wtorek 3 listopada Waldemar Żurek przekazał, że skierował do TK jeszcze jeden, szósty już wniosek w tej sprawie, dotyczący uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu.

Sędziowie TK już po Zgromadzeniu Ogólnym. Zapadły decyzje ws. Święczkowskiego i Sochańskiego

Tego samego dnia, w gorący wtorek w TK, o godzinie 15:30 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Głównym celem spotkania było ustalenie budżetu instytucji na 2027 rok, który ostatecznie został uchwalony jednogłośnie. Niejasną kwestią pozostawało, czy podczas głosowania zostanie osiągnięte wymagane kworum. Anna Korwin-Piotrowska załatwiła jednak temat z kworum w TK na samym początku obrad.