Rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Fot. kadr z TVP Info

We wtorek o godzinie 15:30 rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Głównym celem spotkania jest ustalenie planu finansowego instytucji na 2027 rok. Niejasną kwestią pozostawało jednak, czy podczas głosowania zostanie osiągnięte wymagane kworum. Korwin-Piotrowska zabrała w tej sprawie głos na samym początku obrad.

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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zgromadzenie Ogólne wymaga udziału dwóch trzecich sędziów Trybunału. Przy 15 sędziach jest to 10 osób. Wśród sędziów trwa jednak spór o to, jak dokładnie wyliczyć wymagane kworum. Obecnie TK ma 14 sędziów, ponieważ Jarosław Wyrembak, określany jako dubler, nie jest uznawany za sędziego Trybunału, odkąd Sejm przyjął uchwałę ws. Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański zostali zawieszeni i nie zaproszono ich na posiedzenie.

Jeżeli więc przyjąć, że w Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko urzędujący sędziowie, ich liczba spada do 12. Dwie trzecie z 12 osób to osiem. Tylu sędziów związanych z obecną władzą zasiada obecnie w TK. Tymczasem Zgromadzenie rozpoczęło się we wtorek 3 listopada o 15:30, a Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o składzie sędziów już na samym początku obrad.

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Anna Korwin-Piotrowska na Zgromadzeniu: "Stwierdzam, że jest kworum"

– Obecnych na sali sędziów TK jest 8. Uprawnionych z kolei do wzięcia udziału w tym głosowaniu (...) jest w sumie 12 osób – wskazała na rozpoczęciu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK Anna Korwin-Piotrowska.

– Dla wyjaśnienia, na liście obecności ujęliśmy wszystkich sędziów TK wybranych przez Sejm, natomiast z racji tego, że w stosunku do sędziego Bartłomieja Sochańskiego oraz Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzania o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to obowiązek, ale też prawo udziału takich sędziów w Zgromadzeniu. Na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który z kolei nie jest i nie może wziąć udziału w tym głosowaniu z uwagi na wadliwą procedurę wyboru – tłumaczyła sędzia.

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Następnie wskazała, że wraz ze zgromadzonymi sędziami "muszą zadecydować wspólnie, czy stanowimy kworum, czy też nie". Rozpoczęła się dyskusja i ostatecznie wszyscy sędziowie jednogłośnie przegłosowali kworum na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK.

– Stwierdzam, jako przewodniczący obrad, że jest kworum do skutecznego i ważnego podjęcia uchwały, jeśli idzie o procedowanie nad projektem dochodów i wydatków TK na rok 2027 – oznajmiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Trwa afera wokół Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, że napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego eskalowały z piątku 30 października na sobotę 31 października. W piątek wieczorem na stronie TK pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

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Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił następnie o uchylenie immunitetów obu sędziów. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami, jednak przez odsunięte władze TK jej stanowisko nie jest uznawane.

W obliczu tych wydarzeń pod siedzibą TK wybuchła fala protestów, a Karol Nawrocki zawrócił samolot, którym leciał na wizytę do Senegalu. W nocy prezydent udał się do siedziby Trybunału. W mediach pojawiły się nagrania z wejścia Karola Nawrockiego do budynku TK, gdzie nie obyło się bez przepychanek między głową państwa a sędziami.

Każda ze stron relacjonuje wydarzenia inaczej. Strona prezydenta mówi o naruszeniu nietykalności głowy państwa, natomiast Maciej Berek, który opublikował nagrania, podpisał je słowami: "Prezydent nie wszedł do budynku Trybunału. Prezydent zaatakował fizycznie STK A. Korwin-Piotrowską i pozostałych STK".