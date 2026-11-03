O godz. 15:30 rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Fot. Elzbieta Krzysztof/shutterstock

O godz. 15:30 we wtorek rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską odbędzie się w cieniu sporu o władze TK i wymagane kworum. Siedmioro sędziów zapowiedziało nieobecność.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Posiedzenie na 3 listopada zarządziła Anna Korwin-Piotrowska, która znalazła się w epicentrum burzy o TK. Sędzia twierdzi, że to Zgromadzenie Ogólne powinno ocenić przepisy i ustalić, czy podczas posiedzenia będzie wymagane kworum. – Zgromadzenie Ogólne oceni przepisy, dokona wykładni, a następnie podejmie decyzję, czy jest kworum, czy go nie ma – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zgromadzenie Ogólne TK w cieniu kryzysu. Anna Korwin-Piotrowska zwołuje sędziów

Przypomnijmy, że Korwin-Piotrowska wydała wcześniej zarządzenia dotyczące zawieszenia Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, co pogrążyło Trybunał Konstytucyjny w chaosie. Obaj je kwestionują. Podobne stanowisko prezentuje prezydent, politycy prawicy oraz część prawników i konstytucjonalistów.

REKLAMA

We wtorek ma zostać także wylosowany skład sądu dyscyplinarnego, który zajmie się zarządzeniami Korwin-Piotrowskiej odnośnie przerwy w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego. Zgodnie z przepisami Zgromadzenie Ogólne wymaga udziału dwóch trzecich sędziów Trybunału. Przy 15 sędziach to 10 osób.

Siedmioro sędziów kojarzonych z PiS deklaruje jednak, że nie zamierza pojawić się na posiedzeniu. Wcześniej przyjęli w tej sprawie uchwałę. W rozmowach z Onetem podkreślali, że nie chcą akceptować sposobu, w jaki obecnie funkcjonuje Trybunał.

REKLAMA

Wśród sędziów trwa jednak spór o to, jak dokładnie wyliczyć wymagane kworum. Obecnie TK ma 14 sędziów, ponieważ Jarosław Wyrembak, określany jako dubler, nie jest uznawany za sędziego Trybunału, odkąd Sejm przyjął uchwałę ws. Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei Święczkowski i Sochański zostali zawieszeni i nie zaproszono ich na posiedzenie.

Jeżeli przyjąć, że w Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko urzędujący sędziowie, liczba spada do 12. Dwie trzecie z 12 osób to osiem. Tylu sędziów związanych z obecną władzą zasiada obecnie w TK. Taką interpretację przedstawiają już prawnicy. Zwracają uwagę, że przepisy mówią o "ogólnej liczbie sędziów TK", a jednocześnie wskazują, że Zgromadzenie tworzą "urzędujący" sędziowie.

REKLAMA

Budżet TK i pensje sędziów zagrożone

Dziś Zgromadzenie powinno zająć się projektem budżetu Trybunału na przyszły rok. Bez przyjęcia odpowiedniej uchwały pojawia się problem z finansowaniem TK (to jeden z frontów, na których toczy się wojna w TK), w tym z wypłatami dla sędziów i pracowników.

Sędzia TK zarabia obecnie – po tym, jak w ostatnich latach szykowano spore podwyżki dla sędziów TK – ponad 40 tys. zł miesięcznie, a bez przyjęcia budżetu może być problem z wypłatami dla sędziów i pracowników Trybunału.

Jak ustalił Onet, trwają rozmowy między sędziami wybranymi przez obecną większość a częścią tych, którzy trafili do TK z nadania PiS. Niektórzy rozważają udział w Zgromadzeniu, wskazując na sytuację pracowników Trybunału. Pod uwagę brany jest też udział zdalny. Z drugiej strony prawica naciska, aby żaden z siedmiu sędziów wybranych za rządów PiS nie uczestniczył we wtorkowym posiedzeniu.

Na Zgromadzeniu ma być także omawiana sprawa immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Wniosek ministra sprawiedliwości ma zostać dopisany do porządku obrad. Jeśli immunitety zostaną uchylone, a sędziowie usłyszą zarzuty, zawieszenie może zostać przedłużone.

– Jest plan, który musi wypalić. Ale nikt nie wie do końca, co się wydarzy. Są też plany awaryjne, trzeba być przygotowanym na wszystko – powiedziała Onetowi osoba, która zna sytuację w TK.

We wtorek posiedzenie rządu, Sąd Najwyższy i RBN

We wtorek 3 listopada odbędzie się kilka ważnych wydarzeń wokół TK. O godz. 12:00 rozpocznie się posiedzenie rządu, a o godz. 14:00 zbierze się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie mają podjąć temat "zagrożeń dla porządku konstytucyjnego RP" i przyjąć w tej sprawie uchwałę.

REKLAMA